Sábado, agosto 30, 2025
Condena la Segob el daño a martillazos de la fuente de San Miguel

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla condenó la noche de este sábado los daños a martillazos a la fuente de San Miguel registrados durante la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que dejó un saldo de cuatro mujeres detenidas, al señalar que estas acciones “desviaron el objetivo” de la manifestación.

Aunque el Gobierno de Puebla aseguró que se mantiene respetuoso de las diferentes formas de manifestación ciudadana, rechazó los hechos violentos que, según la dependencia, afectaron inmuebles del patrimonio histórico de la ciudad.

En un comunicado, la Segob enfatizó que, bajo la administración del gobernador Alejandro Armenta, se ha priorizado el diálogo y la coordinación con los colectivos de madres buscadoras.

Afirmó que se han escuchado las voces de las integrantes de las diferentes agrupaciones, con quienes se mantiene un trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares.

En este sentido, reiteró el compromiso de la dependencia de mantener las puertas abiertas para atender las demandas de la sociedad.

La Secretaría hizo un llamado a las y los ciudadanos a manifestarse de manera libre, pero sin violencia ni vandalismo, y subrayó que el gobierno no avalará acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Jornada de protestas deja cuatro detenidas en Puebla

Por la tarde de este sábado, cuatro mujeres integrantes del colectivo Morras Sororas fueron detenidas durante una jornada de protestas en Puebla.

Al menos tres manifestaciones recorrieron distintos puntos de la ciudad, incluyendo Casa Aguayo, el zócalo capitalino, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Una de las movilizaciones fue encabezada por el colectivo Morras Sororas, que marchó desde la sede de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas hasta el zócalo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la detención de cuatro de sus integrantes se debió a actos de iconoclasia, que consisten en la destrucción o daño de monumentos y símbolos de autoridad en el zócalo.

