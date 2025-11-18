Concluye la rehabilitación de esculturas vandalizadas en el corredor 5 de Mayo

La Comuna de Puebla concluyó la rehabilitación de las ocho esculturas del corredor de la avenida 5 de Mayo, ante el constante vandalismo de las que estas son objeto.

Los trabajos tuvieron una inversión de 700 mil pesos, según informó la gerente del Centro Histórico, Aimeé Guerra Pérez.

En entrevista, la funcionaria municipal resaltó que pese a la vigilancia que hay por parte de la Policía Municipal, las estatuas son constantemente dañadas por personas que, o les quitan alguna parte como las manos, o bien, las pintan, por lo que el mantenimiento a las mismas debe ser continuo así como su promoción a través de la aplicación “Ciudad como museo”.

La gerente comentó que, actualmente, se trabaja en la rehabilitación de 42 fachadas de casonas del barrio de El Alto y en obras de mantenimiento en el Templo de Balvanera.

En tanto, refirió que será en las próximas semanas cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fije la fecha en la que iniciará la reparación de la Fuente de San Miguel del zócalo una vez que llegó a un acuerdo reparatorio con las personas que dañaron la estructura en marzo pasado.

Leer más: Ya restaurada, la efigie de Elena Garro es reubicada frente al edificio Carolino