Concluye cumbre en la Casa Blanca; Trump perfila encuentro con Putin y Zelenski

Washington. La reunión cumbre de Donald Trump con líderes europeos en las que se analizó cómo lograr la paz entre Rusia y Ucrania concluyó, informó The Guardian.

Trump se encontró en la Casa Blanca con su par de Ucrania, Volodymir Zelensky, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Trascendió que Trump indicó que “comenzó” a coordinar una reunión con Zelensky y su homólogo ruso, Vladimir Putin, y aseveró que Europa brindará seguridad de Ucrania, y Estados Unidos coordinará la misma, indicó Afp.

Durante el encuentro, Trump interrumpió la reunión en la Casa Blanca para llamar a su homólogo ruso Vladimir Putin, en la búsqueda por conseguir un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania.