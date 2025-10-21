Martes, octubre 21, 2025
Concluye censo en Puebla con 10.8 mil viviendas dañadas: Bienestar federal

Ariadna Montiel anuncia la implementación de un plan integral de apoyo con la entrega de recursos de manera directa a damnificados

Bienestar concluye censo con 10.8 mil viviendas dañadas en Puebla. Primeros 20 mil pesos se entregan del 22 al 29 de octubre
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Bienestar informó este lunes que concluyó el levantamiento del censo de viviendas dañadas en el estado de Puebla, con un registrado de 10 mil 811 inmuebles afectados por las intensas lluvias.

Este número coloca a Puebla como el tercer estado con más viviendas censadas dentro del Plan Integral de Apoyo a los Afectados, solo detrás de Veracruz e Hidalgo.

La titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó el avance del censo en los cinco estados afectados (Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz), sumando un total de 70 mil 445 viviendas censadas a la fecha.

​La secretaria de Bienestar anunció la implementación de un Plan Integral de Apoyo con la entrega de recursos económicos de manera directa a los damnificados.

Explicó que el primer apoyo llegará este miércoles a los estados, con la entrega de 20 mil pesos a cada damnificado que tuvo una vivienda censada con afectaciones.

Los pagos se realizarán del 22 al 29 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La funcionaria precisó que este primer apoyo incluirá la entrega de un vale de enseres y un vale para canastas básicas.

​En cuanto a la dinámica de entrega, expuso que se enviará un mensaje SMS al teléfono celular del afectado con la fecha, hora y lugar exactos para el cobro, con el fin de garantizar un proceso ordenado.

Informó que los requisitos para el cobro es presentar el talón o comprobante del censo y una identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o credencial del Inapam).

Una vez entregado el primer apoyo adelantó que se dispersarán los recursos de reconstrucción o reparación de vivienda, de acuerdo con el nivel de afectación.

Ariadna Montiel puntualizó si el daño es medio, el damnificado recibirá 25 mil pesos; si es mayor, 40 mil pesos, y si es pérdida total 70 mil pesos.​

Plan Integral contempla comercios, escuelas y hospitales

Destacó que el plan integral también contempla la entrega de recursos a dueños de locales comerciales con afectaciones, con un pago de 50 mil pesos; mientras que en apoyo al campo y la ganadería, será de 50 mil a 100 mil pesos; y en educación de 350 pesos para la compra de útiles escolares.

En el programa de Empleo temporal, precisó que se entregará un salario mínimo de 8 mil 500 pesos por cuatro meses; para la reconstrucción de clínicas habrá un apoyo adicional de 500 mil pesos por unidad médica, y de 200 mil pesos en escuelas.

Además, agregó que se incorporarán 5 mil jóvenes del programa construyendo el futuro a los trabajos de limpieza, y habrá una reubicación de viviendas que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Finalmente, Ariadna Montiel comentó que los Servidores de la Nación continuarán desplegados en el territorio para avisar casa por casa y por medio de perifoneo sobre la entrega de los apoyos.

