Concluirán AMLO y Sheinbaum gira de trabajo este fin de semana

Este fin de semana concluirán las giras conjuntas por el país que emprendieron desde hace nueve semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El mandatario federal informó en la mañanera que con la visita que realizarán este fin de semana a Michoacán, Colima, Jalisco y Nuevo León, culminarán 10 giras de trabajo en lo que se ha llamado “transición en terreno”.

“Son varios estados, varias reuniones de evaluación, ya terminamos este fin de semana la vista las 32 entidades federativas. Con estos cuatro estados terminamos del recorrido por todo el país con la presidenta”, señaló.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó ayer la constancia de mayoría a Sheinbaum, este fin de semana la futura mandataria podría viajar en vuelo militar con el tabasqueño.

“Es probable, no tengo el detalle, pero es probable que sí podamos ir juntos. Y antes de recibir su certificado de presidenta electa, pues ella tenía que ir en las líneas comerciales y además por carreteras”, sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Interrogado sobre si se analizan las cuestiones de seguridad por volar juntos, el tabasqueño respondió: “No, no no. Hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad, estamos protegidos, nuestro ángel de la guardia es el pueblo de México, nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada qué temer. Y vamos juntos”.

En torno a la jornada de ayer, donde Sheinbaum recibió la constancia de mayoría y dio un discurso, el mandatario afirmó que no pudo escuchar todo lo dicho por su inminente sucesora.

“Pero escuché muy buenos comentarios sobre el mensaje de la presidenta, lo dedicó básicamente a las mujeres, me dio mucho gusto eso, porque sí había hablado de las mujeres, pero creo que ayer sí fue más enfática sobre la importancia de las mujeres”.

