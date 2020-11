Con un concierto virtual, Híkuri presentará su más reciente disco Blues en la lengua

“No solo faltan ellos, hacen falta muchos más. La gente salió a la calle a gritar a cielo abierto. Oídos sordos no quisieron escuchar, el estado intolerante los mando a silenciar”. Esas son las primeras frases de No los olvidamos, el más reciente sencillo contenido en el disco Blues en la lengua, que este 2020, en medio de la pandemia causada por el Covid-19, logró producir la banda de blues y rock Híkuri.

Para este viernes 13 de noviembre a las 20 horas, la agrupación integrada por el bajista y vocalista Adolfo Ortiz, y el guitarrista y vocalista Ludwig Ortiz, presentará su más reciente material a través de un concierto virtual montado en las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

La inusual presentación, cuentan los hermanos Ortiz, fue grabada a puerta cerrada por el propio IMACP y ahora se transmite para lanzar y poner en los oídos de los seguidores–y sobre todo de nuevos escuchas- del sonido que durante 19 años ha caracterizado a esta banda poblana.

Híkuri: Blues en la lengua llega tras siete años de haber sido editado Vivir en ámbar, el cual vio la luz en 2013, luego de Noctámbulo, aparecido en 2009, y Entre el rock y el blues, en 2005, el cual fue su disco debut.

Durante una entrevista, los también compositores señalan que el concierto virtual es una manera de presentar este material integrado por 12 temas que constituyen el “sonido de Híkuri”.

“Ahora nos marca la situación de la epidemia. Fue un concierto a puerta cerrada grabado por el IMACP que nos cambia la dinámica. No obstante, nos hemos ido adaptando a la forma de podernos presentar, atendiendo la necesidad de brindar un mejor espectáculo más visual y auditivo”, expuso Ludwig Ortiz.

Agregó que un concierto en vivo implica un público que es parte del propio espectáculo, esta vez en un concierto virtual como este la “energía que fluye queda coartada”, aunque se trata de compensar con las reacciones propias de una plataforma como esta, en donde se lanzan los pulgares arriba de “me gusta”.

No obstante, indicó el guitarrista y vocalista, no dejan de sentir nostalgia por no poderlo presentar como en otros años estrenaron sus anteriores producciones.

En el disco Blues en la lengua, indicó Ludwig Ortiz, aparecen temas como Bluesman, el cual está dirigido y dedicado a músicos que, como ellos, han dedicado su vida al blues.

Destacan también canciones particulares como Amante, que brilla por sus acentos de jazz, y Dime, en la cual aparecen tintes de son y toques latinos que se mezclan con la esencia de la lírica del grupo y los solos que caracterizan al blues.

Como sencillo está No los olvidamos, un tema sobre los desaparecidos en México, que hace las veces de himno al caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

El concierto de Híkuri: Blues en la lengua será el próximo 13 de noviembre a las 20 horas. El concierto, que cuenta con la presencia de los músicos Antonio Salas y Diego Illarramendi, y la cantante Jessica Salas, podrá verse de manera gratuita pues será montado en las redes del IMACP y de Híkuri.

En Híkuri, destaca, hay una propuesta vivencial, lúdica y original. En su composición se mezclan poesía, música y una propia su visión del mundo, del amor y la vida. En ella, hay historias auténticas y de libertad, pero también de crítica hacia la realidad política, económica y social.

Su música ha estado presente en varios festivales, como los icónicos Festivales Internacionales de Puebla, además de otros escenarios de Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, lo mismo que foros culturales y universitarios de varias ciudades del país. fueron, además, impulsores de los festivales de blues que se gestaron en Puebla y continuaron, por una edición más, en Tlaxcala.