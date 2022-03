Barbosa dice que permisos y concesiones irregulares entregadas por Aréchiga serán invalidadas

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que las concesiones y permisos que de manera irregular o ilegal entregó Guillermo Aréchiga Santamaría como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, perderán validez y la misma suerte correrán anuencias anómalas entregadas por anteriores administraciones.

En la rueda de medios de esta mañana, el mandatario dijo que la nueva Ley de movilidad que se está preparando y su reglamento van “a servir para ya cancelar concesiones de esas que fueron expedidas ilegalmente, pero no vean solamente las que fueron recientemente expedidas, que la verdad yo no estoy enterado cuál es la causa por la que está detenido Aréchiga en concreto, yo digo que son cosas irregulares y ya la autoridad judicial es la que resuelve con la autoridad investigadora, no, yo no, pero las concesiones irregulares se van a cancelar y las que expidieron en los gobiernos anteriores se van a cancelar, las irregulares, así de sencillo, se está realizando, no se va a afectar ningún derecho, se está asentando con todos pero no vamos a permitir que esto ocurra y siga ocurriendo”.

