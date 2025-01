Concesiones Integrales solo da medio bote de agua a la semana a miles habitantes de Infonavit El Conde: Pozos

Con medio bote de agua a la semana sobreviven miles de habitantes de Infonavit El Conde, demarcación ubicada al norte de la ciudad de Puebla, pese a que cuentan en la zona con un pozo de Concesiones Integrales, denunció Delfina Pozos Vergara, diputada local por el PRI.

Una de las principales opositoras a la concesión del agua en el municipio evidenció que el agua llega sin mucha presión a las casas y no alcanza a la semana para llenar ni una cubeta completa a la semana.

“Tienen agua a veces una hora a la semana, con eso no se sobrevive. No es algo nuevo. Agua de Puebla no cumple, queremos que se vaya”, exclamó la diputada local durante un recorrido solicitado por los afectados.

La legisladora les hizo hincapié en que como usuarios no tendrían que comprar pipas, ya que es una obligación de la empresa surtir de manera constante y de calidad a más de 900 colonias en la ciudad y la zona metropolitana.

“De nada les sirve que estén tan cerquita del pozo si no tienen agua. Pero ya sabemos que esta es la realidad de muchas colonias, más de 200 no tienen agua y siguen sin cumplir”, expuso.

Los vecinos de la zona más alta de la colonia afirmaron que no les llega ni una gota a la semana ante la falta de presión para que alcance sus domicilios.

Señalaron que la respuesta por parte de la empresa es que hay una fuga de líquido que impide que llegue a la zona alta de la colonia, sin embargo, tampoco hacen nada por corregir dicho desperfecto.

Exigieron un reembolso de lo que pagan bimestralmente o anualmente a la concesionaria, ya que con lo que erogan deberían tener el líquido de manera normal.

El 22 de diciembre pasado, La Jornada de Oriente publicó que decenas de usuarios denunciaron que pese a haber realizado el pago anual anticipado del servicio de agua potable en octubre y noviembre de 2024, la empresa Concesiones Integrales no los surte de líquido, por lo que tienen que erogar hasta mil 200 pesos quincenales para comprar pipas y cubrir sus necesidades.

Los afectados califican como “fraudulento” el actuar de la empresa, al subrayar que no funciona el pago anticipado que tanto promovieron en medios de comunicación electrónicos en octubre y noviembre de 2024.

“Así el fraude de Agua de Puebla. Ni el pago anticipado que tanto piden funciona, es una farsa. No se hagan guajes”, posteó en su cuenta de X la Colectiva por el Bienestar Social, mensaje que acompañó de una fotografía del recibo de una usuaria donde se comprueba la compra de una pipa con costo de mil 200 pesos.

La denuncia enseguida provocó una serie de opiniones para expresar el repudio por el pésimo servicio que brinda la concesionaria en toda la ciudad.

“Igual llevo bastante tiempo sin agua y dinero invertido en pipas. Me dicen que es falla general pero es lo único. No hay solución. Tengo una vecina a la que dos veces le ha traído pipas Agua de Puebla (…) Sobre la devolución de pagos por el servicio que no he recibido me dijeron que se verá reflejado en la boleta, pero no me lo pueden devolver porque hice el pago anticipado. A los morosos, facilidades y los que intentamos cumplir con nuestras obligaciones ni servicio tenemos”, expresó un internauta.