Programa de regularización de adeudos propuesto por Concesiones Integrales es inaccesible para familias: Pozos

Delfina Pozos Vergara, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, calificó de “cínico” el programa de regularización anunciado por la empresa Concesiones Integrales, que exige a los usuarios un pago único de 5 mil 500 pesos para condonar multas y recargos. La legisladora advirtió que la mayoría de las familias afectadas “vive al día” y no cuenta con los recursos suficientes para afrontar ese desembolso.

Pozos Vergara sostuvo que la propuesta, presentada por Jordi Bosch Bragado, director de la concesionaria, responde más a una estrategia de propaganda empresarial que a una solución real para los usuarios.

“Es cinismo salir a decir eso. Se nota que no conoce las colonias y que no sabe que la gente vive con 5 mil 500 pesos un mes. No pueden pagar muchas veces ni mil pesos. Qué gran descuentazo”, expresó la diputada.