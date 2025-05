Concesiones Integrales busca cobrar hasta 1 mdp a restauranteros por saneamiento que no ha realizado

Concesiones integrales desde hace cuatro años está enfrentando un juicio por no cumplir con el saneamiento de los ríos y al mismo tiempo por haber hecho cobros por este servicio sin ejercerlo. Pero ahora, la compañía está cobrando hasta un millón de pesos de multas a los restauranteros por no pagar el “saneamiento”.

La concesionaria (con nombre comercial Agua de Puebla para Todos) es la que tiene que cumplir con la limpieza de las aguas, pero las sanciones se están imponiendo por la vía del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).

En 2021, la Colectiva por el Bienestar Social, en representación de 30 usuarios, presentó una denuncia en contra de la firma por incumplir con el saneamiento de aguas residuales y en 2023 un tribunal federal certificó que se extendiera a 479 mil usuarios de la capital poblana.

En ese mismo año, la compañía confesó al juez quinto de distrito que entre noviembre de 2019 y junio de 2023 dejó de sanear mil 300 litros por segundo de aguas residuales en sus cinco plantas tratadoras.

Se calcula que la omisión por parte de la empresa tiene un costo económico que asciende a alrededor de 4 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que informó en su momento René Sánchez Galindo, abogado que ha apoyado la lucha por la remunicipalización del servicio.

Expuso que el monto sería mucho mayor si se sumaran los gastos y perjuicios ocasionados por esa falta, el daño ambiental y otras arbitrariedades cometidas y comprobadas a Agua de Puebla para Todos.

En tanto, José Juan Sánchez Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), reveló que las multas que pretenden que los agremiados paguen son abusivas, puesto que van desde 500 mil, 800 mil y hasta 1 millón de pesos.

En entrevista, confirmó que ya se ha reunido con Gustavo Gaytán Alcaraz, titular del Soapap, y con Jordi Bosch Bragado, director general de Concesiones Integrales, para resolver los casos de adeudo, de los cuales no reveló cuántos son.

Manifestó que están dispuestos a apoyar a que el sector restaurantero se ponga en orden y a pagar las multas, pero no las cantidades que les están imponiendo porque son excesivas, no podrían pagarlas y, en el supuesto de hacerlo, pondrían en riesgo la subsistencia de los negocios y los empleos que cada uno genera.

“Hacemos un llamado para que sean conscientes de que nosotros queremos estar dentro de la ley, pero también que las multas no sean que pongan en riesgo tanto las inversiones como el patrimonio de algunos comerciantes. Queremos pagar, queremos pagar cuotas justas, pero también que no sean abusivas”, externó.

El líder de los restauranteros abundó que las sanciones fueron impuestas con base en el tamaño de cada establecimiento, número de mesas y hasta flujo de clientes.

Por otra parte, Sánchez Martínez indicó que Concesiones Integrales no ha cumplido con dotar de suficiente agua a los restaurantes y los cobros que realiza no corresponden a la cantidad de líquido que suministra.

El Centro Histórico, La Paz y Zavaleta son colonias en las que actualmente se registra mayor escasez del líquido.

Pero es sobre todo en la zona centro de la ciudad de Puebla en donde prácticamente no hay agua, por lo que los restauranteros se ven forzados a maximizar el ahorro de la misma y comprar pipas.