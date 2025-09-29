Concesiones Integrales firmó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno estatal; Congreso desconoce alcances: García

La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, reveló que la empresa Concesiones Integrales concretó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno estatal. Hasta el momento, el Poder Legislativo desconoce el contenido y las implicaciones de ese acuerdo, que regula la concesión del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla.

En entrevista en la sede del Congreso, García Chávez —coordinadora de la fracción de Morena— sostuvo que los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal solicitarán acceso a los detalles del convenio directamente a los representantes de la empresa. Esta comparecencia ha sido agendada para la segunda semana de octubre en el recinto legislativo estatal, espacio donde la presidenta buscará obtener claridad sobre cada uno de los puntos firmados.

La diputada subrayó el compromiso de los legisladores por supervisar la eficiencia del servicio en la zona metropolitana y ejercer seguimiento periódico, a partir de ahora cada cuatro meses, a las acciones emprendidas por la concesionaria y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Dicho esquema fue aprobado por el Congreso en septiembre y contempla la presencia recurrente de los ejecutivos de Agua de Puebla y funcionarios de SOAPAP ante los diputados estatales para informar sobre avances y pendientes.

Hasta hoy, se desconoce públicamente el alcance del más reciente convenio entre Concesiones Integrales y el Ejecutivo estatal. El coordinador del gabinete, José Luis García Parra, justificó que el acuerdo impone nuevas obligaciones a la empresa para mejorar el suministro de agua potable en la capital poblana.

Este es el tercer convenio modificatorio relacionado con la concesión. En febrero de 2019, la Comisión del Agua del ayuntamiento de Puebla identificó dos modificaciones previas —incluyendo el beneficio a favor de Concesiones Integrales S.A. de C.V.— que prolongó de cinco a diez años el plazo para invertir los 3 mil 500 millones de pesos exigidos como condición para la concesión.

