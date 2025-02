Concesiones Integrales deja a 26 mil 700 personas del sur de la ciudad sin agua: Colectiva

Más de 26 mil 700 personas de las colonias Granjas del Sur, Puebla Textil, San José Chapulco, 16 de Septiembre, Lomas del Sur y Loma Bella reportan falta del servicio de agua potable, al inicio del segundo mes del año, las que se suman a los más de 15 mil vecinos del fraccionamiento Los Héroes que tienen un abasto intermitente, denunció la Colectiva por el Bienestar Social.

De estas demarcaciones, la que más afectados tiene es Loma Bella con un total de 10 mil 700 personas, a la cual le sigue Lomas del Sur con un total de 4 mil habitantes, mientras que en la 16 de Septiembre viven 4 mil 860 personas.

También se encuentra la colonia Granjas del Sur con un total de 3 mil 790 personas afectadas, San José Chapulco con 2 mil 160 habitantes y Puebla Textil mil 250.

Granjas del Sur, 16 de Septiembre e Infonavit Loma Bella se encuentran en la misma zona y están apenas separadas por calles, de lo que se deduce que podría haber fallado un sistema de bombeo.

Por su parte, la colonia San José Chapulco está pegada al Fraccionamiento Los Héroes, donde los más de 15 mil habitantes padecen de un servicio intermitente desde principios de año.

Los afectados denunciaron que en dicha demarcación se han registrado al menos cinco cortes del servicio de agua potable en este fraccionamiento del sur de la ciudad.

El más reciente se registró desde el pasado 21 de enero, el cual no se ha restablecido en su totalidad, sin que Concesiones Integrales les haya avisado ni les dé respuesta a los vecinos.

Los usuarios informaron que ese día el servicio se fue a las 3 de la mañana, de lo que se percataron en las primeras horas del día siguiente.

“Buen día, no hay agua desde las 3 am un poco antes. Nuevamente sin avisar. El agua no está cayendo o lo hace de manera intermitente, la quitan por ratos”, escribieron los usuarios en un chat vecinal.