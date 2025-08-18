Concesiones Integrales acumula 17 meses sin informar al Juzgado Quinto sobre saneamiento: colectiva

Concesiones Integrales suma 17 meses sin presentar al Juzgado Quinto de Distrito los informes requeridos sobre el saneamiento de aguas residuales en Puebla capital, reveló la Colectiva por el Bienestar Social. Desde marzo de 2024, la empresa dejó de entregar reportes de los muestreos realizados en diversas plantas tratadoras, ignorando la instrucción judicial que exige rendición de cuentas y adopción de medidas de remediación.

La agrupación afirmó, mediante un video publicado en redes sociales, que entre 2022 y marzo de 2024 Concesiones Integrales entregó 125 informes de laboratorio, resultado de 750 muestreos en las plantas Atoyac sur, Alseseca sur, Barranca del Conde, San Francisco y Parque Ecológico. Los reportes oficiales exhiben múltiples superaciones a los límites de la NOM-001-SEMARNAT-1996, así como desviaciones del estándar establecido para 2021. Tal información detalla que se han detectado grandes concentraciones de compuestos tóxicos y coliformes fecales que rebasan hasta por 12 veces el máximo autorizado.

Néstor Espinosa, impulsor de la demanda colectiva contra la concesionaria, subrayó que la resolución del juzgado reconoció la representación de 500 mil usuarios y ordenó a la empresa informar mensualmente y cumplir con las acciones de saneamiento; sin embargo, en los últimos 17 meses no ha dado cumplimiento. Ante la persistente omisión, anunció que solicitará formalmente al judicial que requiera los informes atrasados y que la jueza haga efectivas las sanciones contempladas por incumplimiento.

El abogado recordó que en los datos proporcionados por la empresaria, el caudal de agua tratada en las cinco plantas descendió de 2 mil 419 litros por segundo en 2019 a mil 328 reportados en marzo de 2024, hecho que confirma la insuficiencia y negligencia de Concesiones Integrales en la operación.

Por su parte, Lluvia García Vilchis, integrante de la colectiva denunciante, expuso que mediante solicitudes de acceso a la información quedó evidenciada la reiterada falta de apego a la normatividad. En once inspecciones practicadas por la Comisión Nacional del Agua entre 2014 y 2020 nunca se cumplieron los parámetros oficiales, lo que ha multiplicado los riesgos de contaminación y daños a la salud de la población.

“El agua no es una mercancía, es un derecho. La evidencia es contundente: existen incumplimientos, riesgos para la salud y cobros por un servicio deficiente. No aceptaremos excusas. Exigimos cumplimiento hoy, transparencia total y reparación del daño a las familias de Puebla”, planteó la activista.

La colectiva hizo un llamado a las autoridades regulatorias y judiciales para que se dé celeridad al procesamiento de las sanciones y se actúe ante nuevos incumplimientos que sigan propiciando contaminación y focos de infección. También instó a la ciudadanía a documentar y denunciar estos hechos, difundiendo la información con el hashtag #DemandaColectivaPuebla.

Te puede interesar: Hay más de 44 mil viviendas sin agua en el municipio de Puebla; la cifra casi se equipara a la capacidad del estadio Cuauhtémoc