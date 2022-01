Concepción rompe el silencio tras ser localizada, revela que fue víctima de delincuentes

Tehuacán.- La serie de cuestionamientos que se hicieron en redes sociales, llevó a una joven que estuvo desaparecida y fue localizada posteriormente a aclarar que fue víctima de una privación de su libertad a manos de desconocidos, quienes además la agredieron física y verbalmente.

Concepción Araceli lamentó que mucha gente emita opiniones sin fundamento y les interese más el motivo de la aparición que propiamente el hecho de que alguien desaparezca.

En su perfil de Facebook expuso que el sábado pasado fue víctima de la inseguridad al ser privada de su libertad, posteriormente se le localizó en un parque del centro de la ciudad, con huellas de lesiones.

Finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre la difícil situación que le tocó vivir, haciendo notar que se vio orillada a ello porque se percató “de especulaciones que se han hecho al respecto, se ha dicho y opinado sobre algo que en su mayoría desconocen”.

Expuso que no tenía intención de hacer esa publicación pero ese tipo de comentarios que muchas personas hicieron sobre su caso la llevó a tomar la decisión de hacerlo y aclarar que no es menor de edad, tampoco se fue con el novio, no hizo un berrinche, ni quería ser independiente.

Fue víctima de la delincuencia, aseveró, al tiempo de agradecer a toda su familia que no dejó de buscarla, así como a quienes sin cuestionar apoyaron compartiendo su imagen. “Gracias a Dios no formé parte de las estadísticas, vivo para contarlo”, escribió en su muro.

Pidió a la gente que sea más solidaria y empática ante las desapariciones de las personas pues “debería de importarnos más que cada chica vuelva a casa, a salvo, que enfocarnos en la manera en la que desapareció”.