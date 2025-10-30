Jueves, octubre 30, 2025
Concentra Puebla el 95% de los asaltos en la autopista México–Puebla–Veracruz: GN

El “triángulo rojo” es la zona de más incidencia

Patricia Méndez

95 por ciento de los asaltos que ocurren en la autopista México–Puebla–Veracruz tienen lugar en territorio poblano, refirió Isidro Revilla Castañeda, comandante de la Guardia Nacional.

Aunque el funcionario subrayó que se realiza un trabajo efectivo de identificación y desarticulación de bandas de asaltantes, explicó que estos encuentran métodos para evadir a las autoridades, como romper las cercas metálicas de la autopista para sacar ágilmente los vehículos que roban.

En conferencia de prensa con autoridades del municipio de Puebla, mencionó que en los últimos tres meses, periodo en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha una estrategia para disminuir los asaltos en el tramo México-Puebla-Veracruz, se cometieron 161 asaltos de los que 95 por ciento ocurrieron en la entidad poblana.

El tramo de mayor incidencia corresponde al que abarcan los municipios de Amozoc, Tepeaca, Los Reyes de Juárez, Acatzingo y Esperanza, comúnmente conocido como “triángulo rojo”.

Detalló que los delincuentes utilizan caminos de terracería aledaños a la autopista para escapar, por lo que también hay vigilancia en estos en horarios reservados para sorprender a las células delictivas.

Mediante los operativos se han frustrado 41 robos y se han detenido a 23 personas en los últimos tres meses. En el mismo periodo se recuperaron 94 tractocamiones, 68 semiremolques, 23 automóviles y 13 camionetas.

Subrayó que mediante cuatro cateos fueron desmanteladas cuatro bodegas que eran utilizadas por los asaltantes.

El comandante refirió que es importante que la ciudadanía denuncie cualquier hecho sospechoso al número de emergencias 911 para que haya una intervención rápida.

