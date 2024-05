Concentra Eduardo Rivera en Mario Marín su discurso en el debate a la gubernatura

Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura, abordó el paso de su contrincante de Morena, Alejandro Armenta Mier, por el PRI y el gabinete de Mario Marín Torres, durante el debate de este domingo.

El abanderado panista también recriminó al morenista una supuesta relación con el líder criminal José Christian N, alias “El Grillo”, fallecido en junio de 2023, así como la desaparición del Seguro Popular.

Durante su participación en el evento que se realizó en el Complejo Cultural Universitario (CCU), Rivera también se refirió al allanamiento de morada y los golpes de los que sus vecinas fueron objeto el pasado cuatro de mayo, al asegurar que se trató de un atentado en su contra.

Al iniciar el debate, durante su presentación, el candidato de la oposición narró parte de la declaración que su vecina emitió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al presentar su denuncia:

“Estos días no han sido fáciles para mis vecinas, para mi familia y para mí. El primer masculino me dio un puñetazo y me dijo maldita perra, ya dime a qué hora llega el presi que le vamos a volar la cabeza. No hay derecho a interpretaciones, iban por mí, no hay derecho a interpretaciones, son unos cobardes (…)”, expresó el candidato panista al narrar la declaración de su vecina.