Concacaf al desnudo

A los que no acaban de entender por qué no prende la dichosa Concachampions, la semana FIFA les proporcionó toda una lección: por más que se adopten en esta zona las formas del futbol industrial y tecnológico al uso, sigue siendo territorio del balón cuadrado, como el agudo ingenio de don Manuel Seyde hace ya muchos años, traviesamente, decretó.

Hasta ahora –andamos por las fechas 5-6 de la eliminatoria mundialista–, la tabla del octagonal respeta las jerarquías preestablecidas, aunque México figure detrás del líder EU por diferencia de goles (+5 ellos contra +2 nosotros, ambos con 8 puntos). El que ha subido de pronto es Canadá (6). Y la decepción mayor Costa Rica, un equipo envejecido y mal dirigido (va sexto con 3 puntos al cabo de cuatro jornadas). El resto vive de prestado, con puntajes y posiciones metidos en la ruleta de cada nueva fecha.

En conclusión, ni México es ningún gigante ni la clasificación para Qatar 2022 parece estar en riesgo.

Aúpa, canadienses. El jueves, en el Azteca, un primer tiempo que pudo ser trágico porque los de la hoja de maple trajeron al Tri a mal traer y acumularon méritos como para terminarlo dos goles por encima del Tri. Pero ahí estaba Ochoa –el portero, no la defensa, de nuevo en llamas—, y las deficiencias rematadoras de los de enfrente, de ahí el 1-1 con que se fueron a vestidores.

La pieza maestra del esquema canadiense fue, por supuesto, Alphonso Davies, y no sólo en funciones de carrilero izquierdo sino como conductor del navío escarlata que casi para de cabeza a los Verdes, afligidos e inconexos hasta que, en el complementario, la visita acusó cansancio y se echó atrás, para resistir y hasta pasar algunos apuros; no muchos porque México, que reaccionó a base de empuje y ganas, continuó falto de ritmo y coordinación. Pudo ganar si el larguero no se interpone a una acción defensiva equivocada –casi autogol canadiense—y el arquero de ellos, regularzón nada más, tuvo algunos aciertos en esa segunda etapa. Pero el susto final fue para la concurrencia legada hasta Santa Úrsula, y no pasó a mayores porque la visita, con el gol a disposición, continuó exhibiendo la ausencia de un atacante del nivel de su gran lateral zurdo.

De modo que a los asistentes no les quedó otro desahogo que el grito homofóbico de marras. Es gente a la que lo que menos le importa es si penaliza o no la dañina infracción sonora. Y a ver quién se cansa primero, si la FIFA o los gritones. Mientras tanto, la Femexfut continúa aferrada a la ingenuidad de sus patrioteros e infructuosos llamados al orden.

Alphonso Davies. Debe ser, en este momento, el mejor jugador de la Concacaf. Con permiso de Keylor Navas, ya declinante. Lo saben en el Bayern, el club mejor administrado del mundo, que si se desprendió de Alaba fue precisamente porque conoce la clase de joya que tiene en este ghanés, lateral zurdo de 20 años, que juega para Canadá.

El jueves, Davies dictó cátedra. No sólo hizo lo que quiso por su sector sino que apareció donde hiciera falta con autoridad de jefe, y encauzó las ofensivas de su selección con tanto virtuosismo como clarividencia. Suyo fue el servicio con bisturí que le permitió a Osorio colocar el empate mediante instantánea media vuelta desde el punto de penal (42´); antes, a los 21´, Jorge Sánchez, había fusilado a Crepéau completando pase filtrado de Lozano.

También es verdad que si Canadá tuviera tan sólo un delantero capaz de cerrar los circuitos de futbol puro que Alphonso Davies instala sobre el campo –clase, lucidez y certeza ejecutiva–, podría hacerse el amo de la Concacaf. Por suerte, el resto del equipo simplemente hace lo que puede, a años luz del emergente astro del Bayern de Múnich.

Cruda realidad. Poder disfrutar con las evoluciones de un futbolista de esa magnitud también exhibió el verdadero nivel de cualquiera de nuestros animosos embajadores en canchas europeas, entre los cuales, como es bien sabido, los únicos con participación en sus respectivos clubes son Edson Álvarez –titular en el Ajax–, Néstor Araujo –ídem en el Celta de Vigo– y el “Lobo” del Wolverhampton Raúl Jiménez –en etapa de readaptación luego de su larga y difícil convalecencia–; también suelen alinear, aunque sea a ratos, Hirving Lozano (Napoli), “Tecatito” Corona (Porto) y Andrés Guardado (Betis); en cambio, Héctor Herrera se sigue eternizando en la banca del Atlético de Madrid.

Y ni hablar de los mexicanos de la MSL. Si Gerardo Martino los toma muy poco en cuenta por algo será. Recordemos que el Tata conoce ese paño a la perfección ya que su última chamba previa fue en Atlanta, a cuyo equipo de soccer sacó campeón antes de embarcarse en dirección al Valle de Anáhuac.

Honduras, pan comido. Pero también duro, nada blando ni mucho menos dulce. Lo mejor, la pared Pineda-Lozano para remachar el 3-0 sobre unos catrachos frenados ya en sus brutalidades por la expulsión de Figueroa (50´). Completa superioridad azteca y goles de Córdova (17´) y Funes Mori (76´), que había entrado por Alonso y al fin encontró red. Lo mejor del partido, el Chucky y López, el portero de ellos. Y bien resueltos por Martino los cambios, tanto el de Funes por Jiménez como, sobre todo, la entrada de Orbelín.

Conmebol. Que Brasil lleve marca perfecta, con todo lo que ha perdido en nivel y fidelidad a su incomparable estilo de antaño, es cosa que ilustra la triste situación en que se encuentra el futbol sudamericano. En la jornada mundialista del jueves, los amazónicos dieron cuenta de Venezuela en Caracas (1-3) y elevaron a 27 su puntaje tras nueve jornadas, ocho más que Argentina (19) y once por encima de Ecuador, que marcha tercero codo a codo con la celeste uruguaya (16). No fue un triunfo fácil, porque el local, que anotó temprano (Ramírez, 11´) aún ganaba 1-0 en el minuto 76´ (gol de Marquinhos), y fue hasta el 85´ cuando un discutible penalti le permitió a Barbosa remontar; el remache llegó a los 96´ y de contragolpe. Pero Brasil sigue invictos y va en caballo de hacienda.

Argentina, con todo y Messi, tuvo que conformarse con igualar 0-0 en Asunción, con el “poblano” Antonhy Silva en plan grande; Uruguay, jugando en casa, tampoco consiguió abrir el ostión colombiano (0-0); Ecuador anda fuerte, que lo diga si no Bolivia, vapuleada 3-0 en su visita a Quito, pero ninguna decepción se compara con la del alicaído Chile, que cayó 2-0 en Lima y malvive como antepenúltimo con apenas 7 puntos, sólo por encima de Bolivia (6) y Venezuela (4). Por cierto que por los peruanos alinearon nuestros conocidos Advíncula, Yotún y Pedro Aquino. Ganaron, pero tampoco está su situación como para tronar cuetes, sus 11 puntitos escasos apenas dan para un séptimo lugar por debajo de los 12 que tiene Paraguay y los 14 de Colombia, otros dos que ya no son lo que fueron.

Claro que queda mucho camino por delante, pues son diez selecciones de las que calificarán cuatro como culminación de un larguísimo recorrido de 18 Jornadas.

Checo, podio en Turquía. El original y hermoso trazado de Estambul estaba mojado en unas zonas, seco en otras, auténtico galimatías para escuderías y pilotos del cual el peor librado resultó ser el campeón. En algún momento de la ruta, por ahí de la vuelta 40, Lewis Hamilton había decidido no visitar el pit por ningún motivo. Acababa de sostener un duelo precioso rueda a rueda con Sergio Pérez, que salió airoso del mismo y sostuvo su cuarto puesto con autoridad y sangre fría antes de pasar al cambio de neumáticos de media carrera. Pero el juego de llantas de Lewis parecía en condiciones de resistir y así lo hizo saber reiteradamente el piloto a los suyos hasta que éstos le impusieron el recambio. Lo acabó por costarle un probable podio detrás de Verstappen y Bottas, que había arrancado como líder y dominó la prueba con suficiencia magistral.

Leclerc, de gran desempeño, también demoró el recambio casi tanto como el británico y al final se tuvo que conformar con el cuarto puesto; a Carlos Sainz, el otro ferrarista en liza, lo perjudicaron sus mecánicos con un infame 9.1´´ en el pit cuando protagonizaba una remontada memorable –arrancó último por castigo al cambio de motor–. En esas alternativas se resume el encanto de una carrera que parecía dominada por la monotonía cuando se descosió por completo en su último tercio, regalándonos la emotiva sucesión de episodios que esta croniquilla ha intentado sintetizar.