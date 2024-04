Dan plazo hasta el 8 de mayo a Conagua para actuar contra saqueadores de agua en Teotipilco

Tehuacán.- Los habitantes de San Lorenzo Teotipilco concedieron como plazo hasta el 8 de mayo, para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lleve a cabo las supervisiones a todos los pozos que existen en esa junta auxiliar de Tehuacán y proceda con las sanciones que marca la ley en caso de que se trata de pozos clandestinos, así lo advirtieron tras un diálogo con representantes de esa dependencia que llegaron a dialogar con los inconformes quienes durante nueve horas mantuvieron bloqueada la carretera federal 150 México-Veracruz.

Manuel López, participante de la manifestación recordó que fue la lentitud con la cual ha actuado Conagua para proceder contra la sobreexplotación del agua en esa junta auxiliar, lo que los llevó a la toma de la carretera, por lo que indicó que el personal que acudió fue advertido de que si no cumplen con el compromiso establecido se van a recrudecer las medidas de protesta.

Entre los participantes a la mesa del diálogo, además de la comisión de los manifestantes, estuvo un delegado de Gobernación del estado, el subdirector de Conagua, el supervisor de ejecución y otros representantes de la dependencia federal, quienes firmaron los acuerdos pactados.

López señaló que no tienen total confianza en que se cumpla, por ello insistieron en que los acuerdos quedaran por escrito y con la firma de los funcionarios, porque de ese modo podrán reclamar si no se cumple. Aclaró que no se puede hacer público el contenido total de los acuerdos para no alertar a los saqueadores de las acciones de Conagua.

Durante este tiempo en que Conagua deberá realizar las supervisiones a todos los pozos de agua que existen en la población, los cuales los habitantes calculan en más de 30, habrá una comisión de vecinos que va a dar seguimiento a la labor de los supervisores, para asegurarse de que realmente se efectúan las acciones sobre los pozos de agua clandestinos que detecten, explicó.

La escasez de agua es algo con lo que los vecinos de San Lorenzo lidian desde hace más de cinco años; el pozo que se perforó atrás de la presidencia auxiliar ha sido insuficiente para abastecer los hogares, de modo que las familias reciben el agua una vez por semana y por espacio máximo de dos horas, algo que para los pobladores es una falta de respeto porque eta población en el pasado contaba con más de cinco manantiales, pero poco a poco se ha ido acabando ese recurso natural.

Los inconformes insistieron en hay sobreexplotación del agua a través de pozos clandestinos, acción en la que incurren empresas que se asentaron en Teotipilco, tal es el caso de las que venden el agua en pipas, las lavanderías textiles y recientemente las purificadores de agua, por lo que la exigencia es poner un alto a todas y regular la extracción del agua para recuperar ese recurso para los vecinos.