Salida de la Conago es cálculo político de gobernadores que gozaban trato preferencial en el peñismo: Barbosa

El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, descalificó la deserción de 10 de sus homólogos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), advirtiendo que muchos de ellos recibieron un trato privilegiado en el sexenio del presidente priista, Enrique peña Nieto, y hoy que reciben un trato igualitario de Andrés Manuel López Obrador, se sienten inconformes y se mueven en un cálculo político de cara al proceso electoral de 2024.

En una teleconferencia de medios que ofreció esta mañana, Barbosa Huerta expresó que hay condiciones de trato equitativo con la administración de López Obrador a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas y eso “no les acomoda a muchos y se agrega a esto el hecho de querer ver en su participación la de bloques políticos, también (tienen el) derecho legítimo de hacerlo. Los gobernadores panistas de este bloque de 10 que salen de la Conago, pues tienen la ruta de querer construir rumbo a 2024 un escenario de competencia electoral y necesitan controvertir con el gobierno federal actual y lo hacen y se salen de la Conago una organización de la que fueron parte y beneficiarios en el gobierno del peñismo”.

Abundó: “hay gobernadores priistas de los que no entiendo mucho de las razones por las que están ahí y otro gobernador (Enrique Alfaro de Jalisco) que piensa que puede ser candidato (a la Presidencia de la República) en 2024 y quiere generar escenarios de atracción. Lo que estamos viendo es un hecho de cálculo político, donde se está estableciendo una ruta de controversia rumbo a 2024”.

“Que no nos digan que (la Conago) no tiene razón de ser, siempre ha sido así, solo que en este gobierno el trato igualitario no les acomoda a todos, porque había mayor comodidad para ellos con el peñismo, donde se podía negociar mapas para unos que para otros”, insistió.

Barbosa dijo que no piensa que la organización de mandatarios estatales deba desaparecer sino renovarse y que prepara un proyecto en ese sentido:

“Yo soy de los que han sostenido que la Conago debe tener reglas claras, de cómo debe funcionar. Esta es una buena a oportunidad para que los gobernadores integrantes de la Conago le demos reglas claras y la hagamos funcionar como lo que tiene que ser: una reunión permanente de gobernadores para establecer mejores reglas de convalecencia y negociación con la Federación”.