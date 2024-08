Con una protesta en el zócalo, familiares de víctimas de feminicidio recordarán los 9 años de la desaparición de Paulina Camargo

Los padres de Paulina Camargo, desaparecida hace nueve años, convocaron a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición a una protesta en el zócalo de Puebla este domingo, para recordar a las autoridades su deber con lograr justicia para los casos.

La manifestación estará enmarcada por la colocación de 200 figuras de madera que asemejan la silueta de una mujer, para visibilizar a quienes han sido víctimas de violencia machista.

En conferencia de prensa, Rolando Camargo y Rocío Limón, padres de la joven, explicaron que, a nueve años de la desaparición y posible feminicidio de su hija, aún no hay justicia para ella, situación que no desean que se replique con otras familias, por lo que se dieron a la tarea de organizar una protesta que se llevará a cabo el próximo domingo a las 10 de la mañana en el zócalo capitalino.

“Las figuras van a representar a las mujeres y niñas que han sido arrebatadas de la vida, violentadas, asesinadas y desaparecidas, ellas oscilan desde los 74 años, 40, 42, 38, 14, 5, 2 años, ellas representan a las niñas y a las mujeres, y a los niños que han sido privados de la libertad de vida del derecho que deben de tener y que tenemos todos los seres humanos”, explicaron.

Rocío Limón recordó que, en el pasado mes de abril, un juez exoneró a José María Sosa, la ex pareja sentimental de Paulina, del delito de homicidio debido a que a nueve años de distancia de su desaparición no se ha hallado el cuerpo de la joven, quien contaba con cuatro meses y medio de embarazo.

La resolución permite a Sosa salir del penal de San Miguel en dónde actualmente se encuentra, sin embargo, permanece en el reclusorio debido a que enfrenta otro proceso penal por el delito de desaparición de personas.

Al respecto, la madre de Paulina indicó que no se ha encontrado el cuerpo de su hija debido a que las autoridades no han realizado una adecuada labor de búsqueda, asimismo, acusó que, en consecuencia, no ha habido justicia para su hija.

Indicaron que, incluso, no hay una fecha definida para que se lleve a cabo una audiencia para continuar con el juicio en contra de Sosa por el delito de desaparición, por lo que insistieron en que, a nueve años de distancia, no han alcanzado justicia ni para su hija ni para ellos.