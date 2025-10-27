Con un acto masivo Fuerza por México busca borrar su escándalo por los votos que le regaló Morena

Con un acto masivo el Partido Fuerza por México (FxM) intenta borrar su escándalo por los votos que le regaló el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante el proceso electoral de 2024, lo que le permitió salvar su registro como instituto estatal.

Según la dirigente estatal, Martha Maiella Gómez Maldonado FxM es la única fuerza política sin un pasado negativo, lo que le facilitará conseguir más de 3 mil nuevos militantes nuevos; sin embargo, en 2024, a través de una operación Morena le inyectó 27 mil 750 votos.

En el acto realizado en el auditorio de la Reforma se le intentó dar un perfil rosa a este partido político para captar sobre todo la afiliación de mujeres.

Sin embargo, en junio de 2024 el partido local Fuerza por México (FxM) perdió el registro al obtener menos del 3 por ciento de la votación en las elecciones del 2 de ese año, pero garantizó su permanencia gracias a una operación que le inyectó 27 mil 750 votos que pertenecían a su aliado Morena, de acuerdo con documentación del Instituto Electoral del Estado (IEE).

La manipulación de cifras se detectó en Puebla capital, donde FxM obtuvo 5 mil 825 sufragios según copias del cómputo elaborado por el Consejo Municipal del IEE que proporcionaron dos fuentes distintas, pero en la sumatoria estatal aprobada por el Consejo General del instituto –disponible en su sitio web– le registraron en esa misma ciudad cinco veces más, un total de 33 mil 575.

Sin esa diferencia a su favor de 27 mil 750 boletas, el partido rosa –que fundó el líder sindical aliado de la Cuarta Transformación (4T) Pedro Haces y que dirige Maiella Gómez– hubiera quedado con el 2.1 por ciento de la votación válida, es decir, sin derecho a seguir recibiendo financiamiento público ni participando en procesos electorales locales.

Contrario a lo que sucedió con FxM, Morena perdió 30 mil 041 votos, pues en el cómputo del municipio de Puebla aparece con 344 mil 473, pero en el estatal la cifra se redujo a 314 mil 432.

La manipulación de votos no cambio el sentido del resultado electoral de la capital, debido a que Morena y FxM registraron al mismo candidato a la presidencia municipal de Puebla, el alcalde electo José Chedraui Budib.

En el acto de este domingo, el gobernador Alejandro Armenta Mier llamó a la militancia a centrar esfuerzos en captar ciudadanos sin partido y simpatizantes, ya que, resaltó, los militantes no representan ni el 30 por ciento del padrón electoral. Recalcó la importancia de consolidar estructura territorial y sumar ciudadanos libres, el segmento poblacional más extenso, de cara a la ausencia de procesos electorales durante 2026.

Por su parte, Martha Maiella Gómez reiteró que la agrupación prioriza la integración de mujeres. “Encontramos en jóvenes y mujeres los perfiles políticos que Puebla demanda actualmente. Es tiempo de sumar mujeres con claridad y empuje, listas para fortalecer su liderazgo político y económico”, señaló.

Maiella expresó respaldo al proyecto político del gobernador Armenta mediante la bancada de Fuerza por México en el Congreso local, así como presidentas municipales y regidoras. “Que se escuche fuerte y claro: estamos contigo, gobernador”, enfatizó la diputada federal por Morena.