Con Trump entra época de abierta corrupción a EU

Washington y Nueva York. Donald Trump nunca ha sido sutil. Tres días antes de asumir la presidencia emitió una criptomoneda de meme con la que podría ganar miles de millones de dólares al dejar la Casa Blanca, su esposa Melania le vendió derechos para un película biográfica a Amazon por 40 millones de dólares, y la próxima semana legisladores republicanos gastarán millones en un retiro que tendrá lugar en una propiedad de Trump en Florida.

Grandes empresas siempre han buscado ganar influencia en Washington. Sigilosamente canalizan fondos a través de asociaciones empresariales y cabilderos, escribe Liz Hoffman en Semafor. “Pero Donald Trump no es tan sutil… un bazar al aire libre ha sustituido al mercado negro de compra de influencias”. El columnista Ezra Klein, del New York Times, lo resumió en una frase: en el mundo de Trump, todo está a la venta.

La fortuna del presidente se calcula en aproximadamente 6 mil millones, según Forbes, pero cuando concluya su periodo, en cuatro años, es muy probable que será mucho más rico. Durante su primera presidencia, Trump ganó 160 millones de sus negocios en el extranjero, y esta vez todo indica que ganará mucho más.

La evidencia más reciente sobre cómo lucrar con la política fue el 17 de enero, tres días antes de su toma de posesión, cuando el presidente declaró: es momento de celebrar todo lo que defendemos: ¡ganar! Únanse a mi comunidad muy especial Trump. Obtengan sus $Trump ahora. El precio de esa criptomoneda se disparó a 75 en dos días, lo cual implicaba que las monedas en manos de Trump valieran hasta 50 mil millones. Él no puede vender las monedas por tres años y ayer se devaluaron a sólo 28 la pieza, pero el lanzamiento de su divisa generó controversia.

“Lo pronostico ahora. Estamos por entrar en una era de estafas anteriormente inimaginable. Estafas que sorprenderán y deleitarán. Estafas con pequeñas estafas secundarias agregadas. Estados Unidos ha ingresado en su era de corrupción sin vergüenza, y mi apuesta es que el entusiasmo de Trump en este ámbito nos tocará a todos”, escribe la periodista sobre tecnología Nellie Bowles en el Free Press.

Y toda la familia Trump participa. La primera dama, Melania Trump, también lanzó su propia criptomoneda meme y ha vendido a Amazon Prime Video los derechos para producir un vistazo detrás de las bambalinas de la Casa Blanca por 40 millones de dólares. Por otro lado, los negocios de hoteles y bienes raíces manejados por sus hijos han dejado claro que no van a parar de firmar nuevos contratos internacionales mientras el patriarca esté en Washington.

La escala de la corrupción serán órdenes de magnitud más grande de lo que vimos en el primer gobierno de Trump, comentó la profesora Kathleen Clark, de la Escuela de Leyes de Washington University, a la agencia Associated Press. Claro que los demócratas han criticado al presidente por todo esto. Trump debería de estar enfocado en reducir costos para los estadunidenses, y no engañándolos para obtener sus ahorros con el fin de sacarle jugo al valor de las criptomonedas para él y sus familia, declaró la senadora demócrata Elizabeth Warren, en entrevista con The Guardian.

En este contexto, la purga de por lo menos 12, y tal vez hasta 18 inspectores generales realizada por Trump la noche del viernes pasado, provocó alarma, ya que entre las tareas de estos funcionarios federales está monitorear fraude, abuso y corrupción. El puesto del inspector general fue creado a finales de los años 70, como parte de las reformas posteriores al Watergate, y el propósito era instalarlos en las secretarías y otras partes del Poder Ejecutivo con cierta independencia. La senadora Warren afirmó que Trump está desmantelando controles sobre su poder y pavimentando el camino de la amplia corrupción.

A la vez, quizá para enviar otro mensaje a quien se atreva a investigar sus negocios presidenciales y actos políticos, el Departamento de Justicia ordenó el despido de más de 12 fiscales que investigaron a Trump por posibles delitos durante los últimos años.

Mientras, aun con el empresario ya instalado en la Casa Blanca, diversos grupos de apoyo oficial a Trump siguen vendiendo todo tipo de productos con su imagen y/o firma, desde su Biblia Dios Bendiga a USA por 59.99 dólares cada una (y eso que miles de ellas fueron impresas en China, país que Trump ha acusado de robarse todo y de ser un socio comercial injusto) hasta camisetas oficiales con la leyenda: Golfo de América (47 dólares), con los fondos para su movimiento MAGA.

Y finalmente, a pesar de que triunfó en la eleccion, y que la ley, por ahora, prohíbe su relección, donantes ricos con intereses empresariales o personales siguen contribuyendo millones a la causa Trump a través de sus diversos comités políticos. Algunos calculan que para este verano contará con más de 500 millones para usar en su beneficio político durante su presidencia, incluso para financiar campañas contra sus enemigos o críticos, reporta Axios.

El negocio de Estados Unidos es el negocio, es una frase repetida durante décadas (atribuida pero mal citada al presidente Calvin Coolidge hace un siglo). Pero ahora parece que es el negocio de un presidente y sus cuates multimillonarios.

