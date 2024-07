Con Sheinbaum habrá “una oportunidad” de analizar relación con España: AMLO

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con el relevo en el gobierno federal, tras la toma de posesión como presidenta constitucional de Claudia Sheinbaum Pardo, habrá “una oportunidad” para analizar la relación entre México y España.

Durante el sexenio que está por concluir, se dio “una pausa” en la relación entre ambos países, luego que las autoridades españolas, en particular la monarquía, “mal entendiera” la solicitud que el mandatario mexicano hizo para pedir perdón a los pueblos indígenas por los abusos que se dieron durante los tres siglos de dominio colonial y los dos siglos de gobiernos independientes en México.

Esta mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador planteó que con la llegada al poder de su sucesora podría revalorarse la situación:

“No es ruptura, es pausa (en las relaciones bilaterales), y ahora que se den los cambios hay una oportunidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna, y además conocedora de la historia de México y del mundo, sabe lo que significa la relación, la importancia que tiene la relación de México con España, histórica, cultural, económica”.

El jefe del Ejecutivo planteó que la próxima mandataria federal también conoce la relevancia de las relaciones de nuestro país con otras naciones, como con Estados Unidos, “y como decía José Martí, la relación con nuestra América, que es fundamental.

“En política exterior va a haber mucha apertura, va a seguir la política de respeto hacia los pueblos, de la soberanía de los pueblos, respeto a la soberanía de los pueblos y a mantener nuestra dignidad”, auguró el tabasqueño.

ONU, cero a la izquierda

Por otro lado, insistió en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe replantear sus acciones para contrarrestar los conflictos bélicos que hoy se presentan en el mundo, como la guerra entre Rusia y Ucrania o la toma de Gaza por parte de Israel.

Y es que, consideró que actualmente la ONU “está convertida en un cero a la izquierda, en un florero, un adorno”.

El mandatario aseguró que este organismo multilateral se ha convertido en “un aparato burocrático, oneroso, porque cuesta muchísimo mantener toda esa organización, tienen oficinas para todo, pero no hay resultados. Hay oficinas de la ONU en todo el mundo para todo: para la alimentación, los derechos humanos, el medio ambiente, para la seguridad, para la paz, de todo tipo, y no hay resultados.

“No es posible que no se pueda crear una comisión para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No es posible que desgraciadamente hayan perdido la vida más de 30 mil seres humanos en la confrontación en Gaza y se continúe agravando todo y no haya iniciativas para resolver los problemas.

“O que los actos más importantes en lo internacional sean las reuniones de la OTAN para reforzar la política armamentista; o que Rusia y China y Corea y otros países se estén agrupando también con el mismo propósito. ¿Y dónde está la solidaridad internacional con los pueblos? Yo espero que las cosas mejores en el mundo, tengo mucha fe de que no va a agravarse la situación, no creo que vaya a haber otra guerra mundial, no creo eso, porque soy creyente de la paz en el mundo y le tengo pues mucha confianza al noble oficio de la política, que se inventó entre otras cosas para evitar la guerra”.

