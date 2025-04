Con Nana y Nantli, Ángela Arziniaga entreteje la herencia textil de su mamá Lala

“Mi mamá se tomaba varias tazas de té esperándome a que regresara; ahora aquí está la obra”, dijo con la voz entrecortada la artista multidisciplinaria Ángela Arziniaga González (Xalapa, Veracruz- 1960) flanqueada por la fotografía de su madre Eulalia González, una mujer madura que aparece con el torso desnudo mientras sostiene con cada una de sus manos las mitades de una manzana que, se adivina, fue partida precisamente con la fuerza sus extremidades.

La pieza, denominada Theotokos presente, es una de las obras que conforman la serie Nana y Nantli que exhibe en el Museo Internacional Barroco (MIB) como parte de la exposición Ocupación, una colectiva que comparte con Arturo Elizondo, Catalina Galván, Mónica Muñoz Cid y Kena Enríquez.

En conversación con las semiólogas Luisa Ruiz Moreno y María Luisa Solís Cepeda, la fotógrafa Ángela Arziniaga expuso que a su madre Eulalia González le reconoce su figura, su herencia y la estructura que le heredó.

“No todo el tiempo nuestra relación fue perfecta, pero supimos encontrarnos en el tejido como un proceso de introspección”, señala respecto al papel y peso que tiene el tejido, el bordado, la costura, la urdimbre y la trama en las obras que conforman la serie Nana y Nantli: en las colchas, las bolsitas de organza, los tejidos, los pañuelos, los encajes, las aplicaciones y los bordados que contienen trozos de cerámica, cabellos sueltos, fluidos resecos e impresiones fotográficas en antiguas técnicas.

De paso, reconoció que si bien Eulalia González –a quien le gustaba el apelativo de Lala – tuvo un papel importantísimo pues no sólo fue su madre, como persona y artista tuvo otra familia que no fue biológica: aquella que fue elegida desde otra perspectiva, dando “sentido y fundamento” desde la enseñanza, la docencia y la producción.

“Lo maravilloso fueron los hilos, la urdimbre que hice aquí”, completó Arziniaga González en referencia a los amigos y personas cercanas que compartieron “sus hilos de afecto, su tejido ideológico, que yo también traía en algunas madejas, y dieron sustento para crear un hilo afectivo con esta ciudad”.

Definió que si de su madre heredó la costura y el bordado, de su padre obtuvo la fotografía. “Mi padre estuvo presente y ausente, le agradezco que me regaló la alquimia, ¡qué más! Por mucho tiempo yo tenía el reconocimiento solamente del padre ausente hasta que dije: ¿para qué más si tuvo que ver con gestar la vida, pero el regalo el enorme que ha sido ruta de vida me lo dio mi padre a los siete años, cuando fue por mí, me tomó una fotografía en el parque Juárez y reveló el rollo, imprimiéndolo y advirtiéndome: ahorita vas a aparecer, es magia?”.

Así, la artista fue impresionada por la fotografía a sus siete años de edad como “un evento alquímico”, que quiso evitar virando hacia el teatro, no obstante su madre le dijo que no iba a pasar, y efectivamente hizo lo posible para que no pasara.

“Por fortuna me volví a topar con la fotografía, me atropelló la fotografía. Mi hermano que era muy listo entendió que tenía que fomentar esa vía esa expresión”, recordó no sin nostalgia desde el auditorio del MIB.

También puedes leer: Niñas, niños y jóvenes de Puebla podrán ser parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México

Rememoró que por ahí de 1978, alrededor de sus 18 años y dejando su carrera de Medicina, empezó con los primeros cursos de fotografía siendo su primera exposición colectiva en el Museo de Minería de la Ciudad de México, algo que “fue malo, pues estás en un gran espacio, con una obra muy temprana y te enganchas: la condición de verte vista, de exponerte, te engancha y eso fue lo que pasó”.

En Puebla, en cambio, le fue asignado el diseño museográfico del Museo de Metepec, haciendo la fotografía y el guión, algo que fue audaz.

“Desde 1978, 1979 no me he alejado de esto, vivo en mi taller. Aunque hago fotografía digital no me he apartado en ningún momento de la magia de la fotografía, de la captura del tiempo, del instante que ya feneció pero de todas maneras lo sujetas, eso me parece maravilloso. “En la fotografía siempre he estado muy cómoda, he tenido extraordinarios maestros, amigos que se volvieron maestros, colegas. El terreno de la fotografía es un terreno que manejo”, afirmó acompañada por amigos que han sido compañeros de viaje, de “ruta de vida y pasión” como Everardo Rivera.

Destaca que en Nana y Nantli, como señaló Luisa Ruiz Moreno, fundadora del programa de Semiótica y Estudios de la Significación (SES) de la UAP, la artista Ángela Arziniaga presenta una serie de obras asociadas al tacto, “que sería le vínculo entre el percibir y sentir”.

Así, distinguió en la charla, el protagonista es el tejido, siendo este “un lazo relacional entre la presencia materna que cobija como las colchas y su ausencia infinita que desampara”.

“El estallido de los pequeños y sutiles restos corpóreos que se resguardan en el brillo de la organza, la nobleza del algodón o en la transparencia resistente, en ese lazo se anuda el quehacer estético, ahí se hace el punto entre la herencia del oficio fotográfico de su padre, y el legado textil costura bordado y tejido de su madre”, confió Moreno.

Como precisó María Luisa Solís Cepeda, actual coordinadora del SES, Ángela Arziniaga distingue las palabras nahuas Nana y Nantli: les da “un matiz que es el de mamá/ madre: nana sería mamá, cercanía, afecto, relación corporal e intersubjetiva, un vocativo del cariño; y nantli pone el acento en la función, en el rol, en la sentencia, en el saber ser.

Así, propuso, nana y nantli “coexisten y ocupan el espacio y el tiempo, es decir, una mujer se ocupa de ser madre y a veces es mamá, a veces es madre, a veces nana y a veces nantli”.

La exposición Ocupación, colectiva que reúne parte de la obra de Ángela Arziniaga, Arturo Elizondo, Catalina Galván, Mónica Muñoz Cid y Kena Enríquez sigue vigente en las salas de exposición temporal del MIB; el domingo la entrada es gratuita.

También puedes leer: Lo inimaginable, materia artística de la próxima exposición de Antonio Álvarez Morán