Con la Olla comunitaria, Karuzo llama a compartir comida y mesa de manera común

Una acción que no es asistencialista, sino que alude a un acto humano primordial como es el compartir la mesa y los alimentos, que llama no solo a comer, sino a preparar, a servir, a dialogar y a contagiar entre los pares un proyecto: la Olla comunitaria. Dicho ejercicio, concerniente en compartir el espacio y la comida de manera horizontal, será llevado a cabo el próximo miércoles 22 de mayo en el foro cultural Karuzo con una idea: el compartir un momento colectivo.

Itzel Sánchez, miembro y fundadora del Karuzo, espacio con 18 años de trabajo en el corazón de la ciudad, señala que la Olla comunitaria es un proyecto que el foro ha acogido, en consonancia con lo que sucede en otros espacios no sólo de México sino de América Latina.

Se trata, expone en una breve entrevista, de compartir “la comida, la mesa y la plática” a partir de esta experiencia nacida en movimientos autogestivos, en donde la gente da y comparte, sobre todo frente a escenarios de escasez.

“Sabíamos que tocaba organizarnos y compartir. Karuzo entonces lanza esta iniciativa que ya teníamos ganas de hacerlo antes: el abrir una vez al mes la casa para gente que necesite alimentos y para quienes quieran compartir un momento de colectividad”, señala la artista y activista.

En la Olla comunitaria, apunta, se mezclan varios ingredientes: quienes han donado alimentos a través de donaciones voluntarias, quienes quieran ayudar a preparar los guisos y servirlos, o quienes quieran comerlos en comunidad.

“El llamado es pensar que se pueden hacer estas ollas comunitarias en diversos espacios, pues en Puebla existen muchas organizaciones, colectivos, foros y espacios independientes que pueden acogerlas. Uno de los sueños es que pudieran armarse otras ollas comunitarias como en Karuzo, ahora que estamos cumpliendo 18 años, cuando podemos decir: ¡vénganse!”.

Acota que en esta iniciativa, que apenas lleva una fecha de realización en la que se reunieron de manera sorpresiva de casi 40 personas comiendo y compartiendo, va contra el sistema: aquel que no te permite sentarte a la mesa a compartir por el ritmo de vida, que tiene de por medio la mediatización de los teléfonos celulares que no dejan platicar entre quienes comparten un momento particular como el que provoca la comida.

“Es una apuesta a decir vamos a vernos a los ojos, a preguntarnos cómo nos fue, cómo nos ha ido, cómo estamos apelando a lo humano, a la sensibilidad al apoyo mutuo”, apunta Sánchez.

De paso, aclara que la Olla comunitaria no tiene como impulso el asistencialismo que guía a otros comedores que existen en la ciudad, pues la propuesta gira en torno a un proceso colectivo de auto organización, de pensar en el apoyo mutuo, de estar en contacto con su entorno y contexto propio.

La cita para la Olla comunitaria del próximo miércoles 22 de mayo es estar de 14 a 17 horas en la 11 Oriente número 218, llevando su propio plato, vaso y cuchara, para no usar utensilios desechables. Sobre todo pasar la voz a quienes lo necesitan. Se reciben además donaciones y aportaciones, y para quienes llegar a cocinar o a servir se puede llegar a las 13 horas para participar del ejercicio.

Destaca que además de la Olla comunitaria, Karuzo también impulsa la Colecta solidaria que llama a apoyar a los vecinos de Tetela de Ocampo que resultaron afectados por los devastadores incendios registrados en esta región de Puebla. Para colaborar se puede llevar alimentos no perecederos y de primera necesidad como arroz, frijol, lenteja, sopa de pasta, atún, leche en tetrapack, avena, azúcar, papel higiénico, jabón en barra o en polvo.

Esta colecta solidaria, que también está pensada para familias de brigadistas que han brindado su apoyo en la zona, tiene otros puntos de acopio además de Karuzo: en la Cordillera Bike Park, aquí en la ciudad de Puebla, y en el Restaurante Amor de madre y La posada Los vinitos.

