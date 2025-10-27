Lunes, octubre 27, 2025
Con juzgados y un centro de mediación móviles, atenderán conflictos vecinales en Puebla

Las quejas más recurrentes son por escuchar música con un alto volumen.

Patricia Méndez

La Comuna de Puebla puso en marcha tres juzgados cívicos itinerantes y un centro de mediación móvil para acudir a atender y resolver conflictos vecinales.

Así lo dio a conocer la síndico Mónica Silva Ruiz, quién mencionó que los enfrentamientos entre vecinos ocurren, principalmente, por poner música a altos niveles de música o por descuido con mascotas.

En entrevista, comentó que el gobierno capitalino adquirió en total cuatro vehículos con el objetivo de que la Sindicatura no solo atienda conflictos entre vecinos cuando estos lleguen a las oficinas municipales sino para trasladarse a unidades habitacionales y así atenderlos de forma preventiva.

“Son tres nuevos juzgados itinerantes y un centro de mediación móvil que va a ser el que se esté trasladando a las zonas en dónde vivan en régimen de propiedad en condominio, para apoyar a los vecinos y vecinas tengan una sana convivencia y por parte de los juzgados acercarse a las juntas auxiliares”, explicó.

En ese sentido, exhortó a vecinos a acercarse a la Sindicatura para que el personal medie entre problemas entre condominios o, por ejemplo, en elecciones de comités vecinales.

“Invitamos a que se acerquen pero estamos yendo directamente a las unidades habitacionales, es un trabajo permanente”, dijo.

