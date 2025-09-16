Martes, septiembre 16, 2025
Con fallas en su sistema y con grafiti, 69 fuentes del municipio de Puebla; serán intervenidas con 12 mdp

Repararán lugares emblemáticos de la capital.

Patricia Méndez

Con fallas en su sistema hidráulico, eléctrico, así como con gratifi, se encuentran 69 fuentes del municipio de Puebla, algunas de estas, emblemáticas, como la de la China Poblana, de los fundadores de Puebla o la dedicada a Juan de Palafox y Mendoza, por lo que serán intervenidas, con un presupuesto de 12 millones de pesos.

El Secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, señaló que 34 de estas se encuentran en el Centro Histórico, por lo que era urgente su rehabilitación, ya que el gobierno municipal busca que atraer el turismo a la Zona de Monumentos.

El funcionario dio a conocer que se han intervenido 12, por lo que confió en que los trabajos concluirán antes de que el año finalice.

“Estamos rehabilitando las fuentes, vamos a intervenir en las 69 que existen; es un programa que comenzamos junto con el alcalde de Puebla, José Chedraui, la semana pasada con el objetivo de que estas se encuentren en un buen estado”, comentó, en entrevista.

Aseguró que además de las labores de limpieza e iluminación, se llevarán a cabo trabajos de reparación de bombas de agua y restauración de la estructura, en los casos que así sea necesario.

De manera conjunta, el proyecto municipal contempla el mantenimiento de las plazuelas que alojan las fuentes, mediante la poda de pasto, así como el cambio de lámparas.

