Domingo, septiembre 21, 2025
Con daños, 8 de cada 10 calles del municipio de Puebla: Aysa

El 80 por ciento de las calles de Puebla tiene daños; la Comuna planea reparar las más afectadas
El 80 por ciento de las calles de Puebla tiene daños; la Comuna planea reparar las más afectadas. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

En promedio, ocho de cada 10 calles de municipio de Puebla están dañadas, reconoció el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, quien aseguró que se realizan trabajos de reparación y mantenimiento, los cuales aumentarán el próximo año mediante una estrategia que el gobierno capitalino ya diseña.

El funcionario municipal explicó que en la demarcación hay 50 mil calles “de esquina a esquina”, de las que el 80 por ciento, porcentaje que equivale a unas 40 mil vialidades, tienen algún tipo de desperfecto, principalmente en el pavimento.

“En pavimentación sabemos que Puebla tiene 50 mil calles de esquina a esquina, de estas, el 20 por ciento no tienen pavimento, y en el mantenimiento vial mayor cerca del 80 por ciento de la red ya presenta daños”, explicó el encargado del área de obra pública en el municipio.

Indicó que la dependencia que dirige y otros organismos como la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) llevaron a cabo estudios que permitieron conocer el estado en el que se encuentran las calles de la capital del estado.

En ese sentido, indicó que es necesario tomar en cuenta tres aspectos en cuanto a las vialidades de la capital: pavimentación, mantenimiento vial mayor, y mantenimiento vial menor que se refiere a bacheo.

Ahondó que la dependencia a su cargo trabaja de manera conjunta con los integrantes de la CMIC así como con el Instituto Municipal de Planeación (Implan) en la elaboración de una estrategia que pueda abarcar más kilómetros a atender pues aseguró que la Comuna es sabedora de la importancia que tiene la reparación de las calles en el municipio.

Señaló que el plan que se elabora evalúa cuáles calles deben atenderse en primera instancia debido a que tienen mayor desgaste y representan un mayor tránsito de vehículos.

En ese sentido, ejemplificó que a la fecha se lleva a cabo la colocación de nuevo pavimento en la avenida 11 Oriente y 30 Norte, así como en Loma Bella, trabajos que se consideran como mantenimiento mayor.

