Con cristales rotos, pintas y lleno de basura se encuentra el kiosco de San Pablo Xochimehuacán

Con los cristales rotos, pintas en casi toda la estructura y con basura tanto en su interior como en su exterior, se encuentra el kiosco del zócalo de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.

El alcalde del lugar, Jezrrel Alcalá Romero, justificó que se han atendido otros sitios de la comunidad por ser prioridad aunque aseguró que en breve se dará mantenimiento a la plaza principal.

Interrogado sobre el tema en entrevista dijo que la anterior administración -la cual concluyó hace cinco meses- dejó en mal estado el lugar y añadió que sí se ha barrido aunque, mediante un recorrido, La Jornada de Oriente constató que luce totalmente abandonado.

“Aunque sí está abandonado nuestro kiosko pero hay otras prioridades en este año para obra comunitaria como algunas canchas”, mencionó.

Alcalá señaló que llevará a cabo una solicitud para la rehabilitación del kiosco a través del programa de espacios públicos del próximo año, al tiempo en el que aseguró que “tiene presente” el estado actual en el que se encuentra.