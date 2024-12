Con crecimiento no mayor a 1% cerrarán en este año restaurantes agremiados a la Aprepsac

Con máximo 1 por ciento de incremento cerrarán este año establecimientos afiliados a la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicio A.C. (Aprepsac), estimó Felipe Mendoza Torres, director de la agrupación.

Este 2024, dijo, no ha sido bueno, toda vez que hasta antes de la epidemia de Covid-19 alcanzaban crecimientos anuales de 6 puntos porcentuales.

Subrayó que dentro de la asociación, en el presente año no hubo apertura de nuevos establecimientos, debido a que las ventas no fueron superiores a otros periodos y no alcanzó el dinero para abrir más restaurantes o reinvertir en los existentes.

“También esta industria es un poquito dinámica, así como se cierran, se abren o cambian de propietario, cambian de imagen, cambian de marca, pero todo eso se detuvo”, expuso vía telefónica.

Comentó que sería de utilidad que el gobierno estatal otorgará apoyos para el sector restaurantero, pero si no lo hace, seguirán a paso pausado con sus propios recursos.

En otro tema, indicó que la Aprepsac está a favor de la continuidad de los parquímetros en el Centro Histórico de la capital poblana, bajo el modelo que planteó el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, de que sean gratuitos durante tres horas y que este sea también el máximo tiempo de aparcamiento.

Manifestó que es una medida que les beneficia porque a los turistas les es más fácil encontrar dónde dejar sus vehículos.

Lo que consideró que falta es que se les dé preferencia a los mismos, toda vez que dijo haya propietarios de negocios que acaparan los lugares.

“En cuestión el turismo, nos conviene mucho. La batalla de toda la vida es que sea funcional para todos porque a veces hay gente que labora en el Centro el Histórico y tener tres horas un cajón nos merma para que la gente venga a comprar o venga de paseo. Habría que poner un candadito para que se le dé prioridad a la gente que nos visita”.

Esta postura contrasta con la de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que considera que es poco el tiempo que habrá para que los vehículos permanezcan estacionados en la vía pública.

Su dirigente, Carlos Azomoza Alacio ha declarado que lo más viable sería que después de las tres horas se cobre a los automovilistas: de no hacerlo, tendrían que hacer sus actividades prácticamente a la carrera para no rebasar el tiempo que estará permitido.

Dijo que la operación de parquímetros ha impulsado las ventas en los restaurantes, por lo que consideró sí deben continuar, pero se debe perfeccionar el modelo de funcionamiento.