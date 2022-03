Con consignas y pancartas, cientos de mujeres marcharon en Tehuacán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Tehuacán. Con pancartas donde escribieron diferentes mensajes, vestidas de negro o morado, algunas con pañoletas verdes, pero todas con la decisión en el rostro y la garganta salieron a marchar por las calles de Tehuacán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Previo a la marcha, los colectivos feministas realizaron una venta de diferentes productos, con el objetivo de apoyar la economía de las emprendedoras, desde playeras, pañoletas hasta postres y gafas se ofertaron en ese espacio de donde posteriormente partieron hacia la zona conocida como Aguas de Tehuacán, para iniciar el recorrido de la marcha.

Cientos atendieron la convocatoria lanzada en redes sociales, se unieron en distintos contingentes, al frente un grupo con una manta con la leyenda 8M encabezó la manifestación, participó una batucada armada con botes, cacerolas y otros objetos que se improvisaron para la ocasión; asistieron también mujeres que decidieron llevar a sus hijos o hijas menores. Las que fueron con mascotas marcharon juntas y al final un pequeño grupo de ciclistas.

“Mujer, hermana, si te pega no te ama”, “con falda o pantalón respétame cabrón”, “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “somos malas, podemos ser peores y al que no le gusta se jode, se jode”, fueron algunas de las consignas que gritaron con fuerza al recorrer las calles del centro de la ciudad.

Al llegar la zócalo las participantes entonaron la Canción Sin Miedo, de la autoría de Vivir Quintana, llevaron a cabo el pase de lista de víctimas de feminicidio, para quienes exigieron justicia.

Posteriormente el altavoz se cedió para las denuncias públicas de acoso y abuso sexual, tomaron la palabra varias de ellas, algunas decidieron mostrar sus rostros, otras más fueron cubiertas con una manta verde para ocultar su identidad, “yo si te creo hermana” gritaron al unísono cuando la voz se le quebró a quien tenía el uso de la palabra.

Mientras tanto las pancartas que portaron las fueron pegando en los muros y en la puerta del Palacio Municipal, también tapizaron el asta bandera y las letras promocionales de Tehuacán, ubicadas en el Parque Juárez.

Tehuacán tiene alerta de género, pero las autoridades no hacen nada al respecto, la Fiscalía actúa con lentitud ante las denuncias de feminicidio y de desaparición de mujeres, expresaron al exigir que se actúe para esclarecer esos casos.

Grecia, la joven que fue detenida la víspera por elementos de la Policía Municipal, cuando el colectivo llevaba a cabo un tendedero de denuncia por delitos sexuales, aseveró que fue intimidada por los elementos policiacos, pero reiteró que eso no impedirá que continúe con su lucha.