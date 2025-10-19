Con compra de votos y amenazas amañaron la elección de nuevos consejeros del PAN, denuncia el grupo de Eduardo Rivera

Veinte candidatos y exaspirantes a consejeros estatales del Partido Acción Nacional (PAN), cercanos al exedil de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunciaron que presentarán una impugnación contra la elección interna celebrada este domingo en el Salón Country de San Manuel. Alegan que el proceso estuvo marcado por presuntas prácticas de coacción del voto, amenazas y la imposición de cuadros afines a la dirigencia encabezada por Mario Riestra Piña.

Durante una rueda de prensa, Irma Tlacuahuac Zitlalpopoca denunció que el dirigente municipal del PAN en Altepexi la presionó para que declinara su aspiración a la reelección como consejera estatal, debido a indicaciones que recibió del delegado del CDE, Euloquio Salas, quien supuestamente advirtió que, de no hacerlo, impediría el registro de su sobrina. Tlacuahuac aseguró contar el comité municipal había avalado que cumplía con todos los requisitos, pero relató que el dirigente local “reconoció que fue presionado por el delegado estatal”.

Te puede interesar: TEEP tira la elección de dirigente municipal del PAN en Puebla; exige que el cargo sea para una mujer

A ello se suma la denuncia por la supuesta distribución de un “acordeón”, una lista con los nombres de candidatos cercanos a la dirigencia estatal, a quienes se favorece a cambio de pagos que oscilan entre mil 500 y 2 mil pesos. Entre las asistentes estuvieron la exregidora Ana María Jiménez Ortiz, la exdiputada local Verónica Sánchez Agis y la exdirectora del DIF Municipal, Carolina Morales García. También se sumaron Enrique Guevara Montiel, Miguel Méndez, Alfredo Ramírez Barra y Francisco Mota, en su mayoría integrantes del grupo político afín al exalcalde Eduardo Rivera Pérez.

Por su parte, Fernando Sarur —quien recientemente declinó su postulación a consejero estatal— calificó el proceso como “el más desaseado en la historia interna del PAN en Puebla”. Aseguró que la dirigencia encabezada por Mario Riestra busca imponer a sus allegados para controlar el partido y garantizar su reelección en 2027, además de denunciar la utilización de listas que orientan el voto de los militantes.

Ver más: En 2021 el PAN reservó la dirigencia estatal a mujeres; ahora en 2025 no respetó paridad de género