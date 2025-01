Con cargo al erario regidor por Morena viaja a NY; Leobardo Rodríguez y oposición exigen justificación

Con cargo al erario, el regidor de la fracción de Morena en el cabildo de la ciudad de Puebla, Samuel González Carranza, se gastó más de 67 mil pesos en un viaje a Nueva York realizado a finales de 2024, reveló el tesorero Héctor Romay González Cobián, por lo que integrantes de su partido y de oposición exigieron una investigación sobre los alcances del viaje.

Aunque el nombre del regidor se había mantenido en reserva, el propio González Carranza, quien llegó al cabildo de la ciudad de Puebla como una cuota de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció que realizó el traslado.

Durante la sesión, la regidora por MC, María Esther Ortiz Pérez, afirmó que en el informe presentado es insuficiente para determinar cuál es el beneficio que obtendrá la ciudad con dicho viaje.

Por su parte, Leobardo Rodríguez, integrante de la fracción de Morena, afirmó que así como fue crítico de los excesos de la pasada administración municipal debe tener una actitud similar en esta.

“Este tipo de viajes si no están bien justificados no deberían de realizarse. Hay tareas que sí lo ameritan como el turismo y el desarrollo económico, pero en el tema de las regidurías debemos ser muy cuidadosos. Lo señalamos en la anterior administración y en esta no podemos hacer que no lo vemos”, expuso.