Con bono a clientes, VW buscaría reducir impacto en costos por aranceles en Estados Unidos

En medio del anuncio de aplicación de aranceles a automotores fabricados en México y otras naciones, Volkswagen of America ofrece bonos de hasta 2 mil 500 dólares en Estados Unidos para la compra o renta de vehículos que ensambla, incluyendo los que se manufacturan en Puebla, lo que disminuiría el impacto en el precio, el cual se elevaría si se imponen los gravámenes.

En el sitio web del consorcio alemán están publicadas las promociones que se aplican desde el 4 de marzo y que estarán vigentes hasta el 30 de abril próximo.

Cabe resaltar que a partir del 2 del próximo mes, es decir el miércoles entrante, se aplicarían las tarifas ordenadas por Donald Trump, las cuales serían de hasta 25 por ciento, aunque para México se prevé que sean menores porque se restará el valor de las autopartes producidas en territorio estadounidense.

Para el modelo Taos, que se fabrica en la planta instalada en Cuautlancingo, la empresa automotriz ofrece mil 500 dólares de bono; mientras que para la adquisición de un vehículo Jetta, también ensamblado en territorio poblano, va desde mil 250 hasta mil 500 dólares.

Para otros que no se manufacturan en México, como Atlas Cross Sport Models y Atlas Models, el bono es de 2 mil y 2 mil 500 dólares, respectivamente.

“El bono se aplica al arrendamiento o compra y no es canjeable por efectivo. El bono no se puede canjear en el Programa de Ventas para Flotas o Concesionarios”, indica Volkswagen of America.