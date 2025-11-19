Miércoles, noviembre 19, 2025
Con antecedentes de trata de personas, el bar “Lacoss” fue reabierto por cumplir con la normativa municipal: SSC

El secretario de Seguridad indicó que no tiene reportes de cobro de piso.

El tabledance “Lacoss” tenía antecedentes de supuesta trata de personas, pero fue reabierto porque cumplió con las normas municipales.
Patricia Méndez

El tabledance “Lacoss”, en donde cinco personas murieron tras un ataque directo, tenía antecedentes de supuesta trata de personas, pero fue reabierto porque cumplió con las normas municipales, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

El funcionario rechazó que haya tenido reportes previos de posible cobro de piso en el establecimiento, ubicado en la avenida 11 Sur y la 105 Poniente, y sostuvo que no tiene informes de que esa actividad delictiva se registre en algún otro establecimiento similar de la ciudad.

Interrogado sobre el tema durante entrevista, Pallares confirmó que el bar fue reabierto tras cumplir con los requisitos que el municipio establece, por lo que operaba con su documentación en regla.

“Sí, tenemos esa información respecto a esos antecedentes –de trata de personas- pero posteriormente ese lugar fue reabierto por cumplir con las normas”, comentó a un cuestionamiento sobre la situación del lugar.

De acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la madrugada de este martes un comando atacó de forma directa el establecimiento, como parte de un posible ajuste de cuentas y de una guerra entre bandas de narcomenudistas por hacerse del control de la zona.

Tras el ataque armado, los responsables ocasionaron un incendio en el bar, hechos que tuvieron un saldo de cinco personas sin vida, una de estas de nacionalidad extranjera, además, siete personas tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de las quemaduras que sufrieron.

En ese sentido, el funcionario indicó que se trabaja de manera permanente con la Secretaría General de Gobierno para conocer la situación de los bares en la capital; recordó que en el último operativo conjunto con esta dependencia fueron clausurados tres establecimientos de ese tipo.

Agregó que la SSC colaborará con el gobierno estatal y con la Fiscalía General del Estado (FGE) para brindar la información necesaria para esclarecer el ataque al bar “Lacoss”.

