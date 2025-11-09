Con 3 mesas, Museo Amparo e IMACP abren el foro Rumbo a Flash 2026

Desde su primera edición, el proyecto Flash: focus de arte contemporáneo en Puebla ha propuesto un diálogo con la comunidad artística de este estado y una reflexión colectiva para la producción de obras y prácticas que abordan temas de relevancia social para el contexto.

Con tres ediciones, el proyecto realizado por el Museo Amparo en colaboración con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla alista la cuarta edición con el foro Rumbo a Flash 2026, programado para el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 10:30 horas en el auditorio del recinto.

El foro propone un espacio de conversación abierta entre diversos actores culturales, académicos y artistas, donde se profundizará en los conceptos abordados por distintas obras, procesos y actividades desarrolladas a lo largo de las tres ediciones de Flash.

El objetivo, se indica, es revisar la evolución del proyecto e identificar los temas a tratar en la edición 2026. Será coordinado por quien ha sido la encargada del proyecto a lo largo de estos años, la académica y artista Nina Fiocco.

El miércoles 12 de noviembre el foro Rumbo a Flash 2026 comenzará con la mesa Materiales: territorio, ecología, extracción, en la que participarán Ángel Flores, Adrián White y MUNA, y que estará moderada por Mario Martínez, coordinador de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla UDLAP.

La segunda mesa de trabajo, denominada Contranarrativas estéticas y ecosistemas forenses en Puebla, estará moderada por Alma Cardoso, coordinadora de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana Puebla, que reunirá al Laboratorio de Arquitectura Forense y a Rosa Borrás.

La tercera mesa de trabajo, en cambio, se denomina Cuerpos que hablan y será moderada por Nur Matta, profesora de Unarte, con la participación de Claudia Castelán y Carol Espíndola.

El foro, que llama a participar a estudiantes, profesores, artistas y público interesado en arte contemporáneo, cerrará con un espacio de reflexión y conclusiones. Aunque es una actividad gratuita, hay que hacer un registro de inscripción en el sitio: www.museoamparo.com

Flash: focus de arte contemporáneo en Puebla, un programa que de acompañamiento y exhibición colectiva tuvo su primera emisión en 2022, dirigido para artistas visuales, colectivos o espacios independientes dedicados al arte contemporáneo, residentes en el estado de Puebla o con proyectos dirigidos a temas sociales inherentes a la entidad.

En su primera edición, los cinco proyectos artísticos seleccionados tuvieron un enfoque social, a la par de que presentaron prácticas intersticiales entre el arte contemporáneo y su posibilidad de observación de temas sociales. Se expuso obra de Árbol Torcido, María José Casazza, Oscar Cortés, Ángel Flores y Michelle León.

Mientras que, en su segundo año, fueron seleccionados proyectos de crecimiento que sirvieron como un corte del proyecto mismo, a la par de que se propició un espacio de encuentro, de aprendizaje mutuo y de conversación de temas inherentes al arte con la comunidad local

En aquella ocasión fueron seleccionados colectivos y/o artistas contemporáneos de esta urbe: Muna, Adrián White, Antonio Barrientos y Federico Martínez Montoya, Santo Miguelito Pérez y Raquel Rodríguez.

La tercera edición de Flash se concentró en el concepto de paisaje, para que más allá de ser entendido como un género de representación, fuera considerado como una herramienta de observación y análisis para develar narrativas que atañen a aspectos estéticos, políticos, económicos, ecológicos y sociales de este estado.

Se eligieron a Túmitl, grupo de trabajo integrado por mujeres tejedoras, así como el de los artistas Katya Mora, Claudia Castelán y Guillermo Espinosa Estrada.