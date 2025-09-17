Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasCultura

Con 156 años, la Estación del Ferrocarril Mexicano es la más antigua del país

Con 156 años, la Estación del Ferrocarril Mexicano es la más antigua del país
Paula Carrizosa

La Estación del Ferrocarril Mexicano cumplió 156 años de ser parte del patrimonio ferrocarrilero, cultural, social e histórico del país. Con ello, se concibe como la estación más antigua que se conserva en México.

El edificio principal del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) fue inaugurado el 16 de septiembre de 1869 por el entonces presidente Benito Juárez, como parte de la primera ruta ferroviaria del país, considerado el gran proyecto ferroviario de México para el reordenamiento territorial, la incentivación de flujos económicos y la conectividad entre poblaciones.

Te recomendamos: Investigadores redescubren la historia del ferrocarril con herramientas digitales

De paso, la estación que es ejemplo de la arquitectura neoclásica, marcó también el inicio de la modernidad en la capital poblana.

La Estación del Ferrocarril Mexicano prestó servicio para pasajeros y carga hasta 1974, año en que cerró sus puertas definitivamente, quedando en total abandono.

Para el año de 1977, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la catalogó monumento histórico e inició su recuperación.

El 5 de mayo de 1988 abrió como museo nacional; actualmente, en él se realizan exposiciones y actividades culturales como charlas, talleres, conversatorios, proyecciones de cine, así como presentaciones artísticas y editoriales.

Destaca que el Ferrocarril Mexicano fue la primer ruta ferroviaria del país, inaugurada en 1873, misma que permitió unir al puerto de Veracruz con la Ciudad de México, facilitando el tráfico de mercancías más importante y voluminoso de la nación.

El establecimiento de la ruta duró 36 años, desde su concepción hasta la inauguración oficial de la línea y su construcción fue una de las más grandes hazañas de la ingeniería decimonónica.

Leer más: El CNPPCF trabaja en devolver estaciones de ferrocarril y regresar el patrimonio a la comunidad.

Una de las figuras más representativas para el impulso del Ferrocarril Mexicano fue el entonces presidente Benito Juárez, quien durante los gobiernos de la República Restaurada avanzó febrilmente para terminar los tramos más difíciles de la línea, desde las tierras intermedias de Veracruz hasta el Altiplano, en el estado de Puebla, con sus más de dos mil metros de altura sobre el nivel del mar.

En la región Puebla-Tlaxcala, la llegada del ferrocarril a la capital poblana propició su transformación en una ciudad cosmopolita y moderna.

Temas

Más noticias

Nacional

Sin incidentes y en orden, festejos patrios en EU, reporta SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el...
Nacional

Inicia México de manera coordinada con EU y Canadá consultas públicas para renegociación de T-MEC: Ebrard

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. México arrancará este miércoles las consultas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) informó este martes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Una crónica sobre la migración en Hidalgo, materia del libro que presentarán en el MNFM

Paula Carrizosa -
Una crónica periodística de la caminata que desde hace varios años realizan pobladores de la comunidad de El Alberto, del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo,...

Juegos y rondas en el zócalo de San Andrés Cholula abrirán el festival Cuenta Sueños

Paula Carrizosa -
¡Hola Olita!, una sesión de juegos, rondas y dinámicas de integración en el zócalo de San Andrés Cholula, será el acto inaugural de la...

En el Museo Universitario Casa de los Muñecos dan cuenta de los sabores y olores del ferrocarril

Paula Carrizosa -
Sabores y olores trasladados sobre las vías del tren. Este particular viaje es el hilo conductor de las exposiciones El sabor del viaje y...

Más noticias

00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...
00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025