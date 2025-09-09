Preocupación en la comunidad migrante mexicana por la cancelación de Fiestas Patrias en EU

La celebración de las Fiestas Patrias en algunas ciudades de Estados Unidos se ha visto afectada por la cancelación y suspensión de eventos debido a la preocupación por operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el empresario migrante Ricardo Andrade, fundador de la agrupación Pies Secos.

En entrevista, Andrade mencionó que varias festividades han sido canceladas o están en espera de confirmación debido a las redadas masivas que impulsa el gobierno de Donald Trump contra personas indocumentadas que radican en el vecino país.

Detalló que la festividad en Chicago ya fue suspendida, mientras que la de Los Ángeles está en espera de confirmación.

Temor a la deportación

Expuso que la principal razón es evitar exponer a la comunidad migrante, especialmente a aquellos con estatus migratorio irregular, ante posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El poblano señaló que la comunidad está en espera de una confirmación oficial y que la prioridad es no hacer vulnerable a la comunidad.

“Estamos en espera para no tener a nuestra comunidad vulnerable a alguna situación del ICE que la pueda hacer, tener operativo”, reveló Ricardo Andrade.

Nueva York en incertidumbre

Sobre la celebración programada para el 21 de septiembre en Nueva York, el activista confirmó que se sigue en espera de información.

Estimó que este desfile podría atraer a cerca de un millón de personas, no solo de origen poblano sino de mexicanos en general.

Andrade enfatizó la importancia de la celebración para la comunidad, especialmente por la conmemoración de la Independencia de México.

Finalmente, aclaró que las ceremonias oficiales del 15 y 16 de septiembre en los consulados se llevarán a cabo con normalidad, aunque siempre se insta a la comunidad a tomar precauciones y estar atentos a posibles operativos.