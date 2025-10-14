Comunidad de Honey cumplió este lunes cinco días sin luz e incomunicada

La oscuridad cayó este lunes muy temprano en Chila de Juárez. Apenas pasadas las 18:40 horas el cielo que estuvo nublado todo el día, se tornó penumbras sobre esta pequeña junta auxiliar de Honey. Los pobladores pasaron su quinta noche en penumbras y con la zozobra que impele la amenaza de hambre, pues desde el jueves la única carretera que les conecta con el resto del mundo se encontraba aún bloqueada por los deslaves que provocaron las lluvias intensas y no se había repuesto el suministro de energía eléctrica perdido desde entonces.

Cinco unidades de maquinaria pesada enviadas por el gobierno estatal no han podido despejar el acceso a Chila y empieza a cundir la desesperación. Los campesinos y el edil Alberto Ordaz González piden que se les suministre maíz y frijol, porque los alimentos ya escasean, al igual que el agua potable, debido a que un derrumbe tapó los dos pozos que abastecen a la mayoría de las familias que habitan en esta recóndita comunidad.

Sólo a pie, subiendo y bajando con dificultad un cerro que bordea el deslizamiento que cubre la carretera, se podía llegar a Chila de Juárez hasta la tarde de este 13 de octubre. La presencia del equipo oficial para limpiar los escombros y la repartición de despensas del Bienestar que se inició en comunidades al otro lado del bloqueo, del lado donde se encuentra la cabecera municipal, dan cierta esperanza a decenas de hombres y mujeres, quienes confían que este martes la ayuda esperada por casi una semana al fin llegue.

El problema es que las faenas para abrir camino hacia Chila de Juárez padecen la misma condicionante que otras poblaciones parcialmente incomunicadas en la región: apenas se libera un tramo, otro deslave ocurre más adelante o atrás. Además, hay que suspender los trabajos cuando el sol comienza a ocultarse, porque no hay energía eléctrica para colocar reflectores que permita seguir laborando.

En Chila hay personas que tienen plantas de luz particulares, pero están racionando su uso para lo indispensable. Por ejemplo, una de estas generadora se emplea en el ventilador que ayuda a un paciente a respirar.

Entre las calamidades que asolan a los campesinos de esta junta auxiliar de Honey, que es además la localidad poblana más cercana a Hidalgo, hubo hoy dos buenas noticias: no llovió y faltan pocas horas para que sea abierto su principal comunicación terrestre.

La gente noticias de las tragedias que han sucedido en otras partes de la Sierra Norte de Puebla a causa de las lluvias. Cuando se enteran de que hubo muertos y hay desaparecidos se conmueven y entonces su preocupación, por lo que a ellos les aqueja, les hace decir que en su pueblo sólo hubo pérdidas materiales y algunas muertes menos sentidas: un perrito y unas cuantas gallinas.

De todas formas, la situación para Chila de Juárez pudo de luto. Resulta que el jueves por la noche el hijo de un vecino llamado Martín Velázquez Vargas se encontraba en la alcoba con su padre y su hermanita, acostado y dispuesto a dormir, cuando entre el estruendo de los relámpagos y el aguacero escuchó un tronido distinto que lo espantó y lo hizo correr al lado de su progenitor. Ese movimiento le salvó la vida, pues de no haberlo ejecutado, habría sido sepultado por un alud que destruyó la mitad de la habitación. Sobra decir que al suceder la avalancha de lodo, piedras y madera, los tres salieron despavoridos a ponerse a salvo y fueron auxiliado por vecinos.

En el evento no sólo se perdió un cuarto de la familia Velázquez, también quedó desechó un proyecto colectivo de crianza de peces, al que los campesinos de Chila le aportaron durante diez años su esfuerzo para generar más ingresos. Además, un par de pozos para abastecer ese estanque y dotar de agua potable a buena parte de a comunidad, también están hoy bajo los escombros.

“Ya no hay maíz”

“La comunidad más afectada o el pueblo es aquí, Chila de Juárez, que es un pueblo originario y es donde están más afectados porque estaban incomunicados. Entonces, para mí como presidente, es prioridad esta comunidad”, declaró a La Jornada de Oriente el alcalde, Alberto Ordaz.

“Gracias al apoyo del gobernador, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los de arriba, que les pedimos el apoyo y pues ya lo mandaron. Qué bueno que nos hayan escuchado, porque sí hay pueblitos con muchos problemas ahorita”, expresó.

Luego, expresó: “Ya aquí la comunidad no tiene maíz, ya no tiene nada, no tiene maseca, nada, ya todo está vacío. Ya la verdad sí es algo crítico aquí”.

Sorprendentemente hay servidores públicos que serían completamente ajenos a la emergencia y no han detenido el ejercicio de sus responsabilidades. Tal es el caso de las trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que llegaron a Chila de Juárez este lunes. Uno pensaría que su presencia fue para registrar a los damnificados, pero no: estaban ahí para llevar a cabo la Encuesta Interecensal 2025. Cuando este reportero le preguntó a uno de los encuestadores por qué arriesgaba la vida entre deslaves y socavones en medio de una zona de desastre, el hombre de unos cincuenta y tantos años contestó: “Para que no vuelvan a ocurrir cosas como esta”.