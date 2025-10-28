Comuna de Puebla revoca a diario una licencia a restaurantes por venta ilegal de alcohol

En promedio, la Comuna de Puebla revoca cada día una licencia a un restaurante debido a que vendía alcohol sin tener licencia para la comercialización de este tipo de bebidas.

El secretario General de Gobierno (SGG), Francisco Rodríguez Álvarez, aseguró que los operativos para inhibir la venta irregular de bebidas embriagantes, son constantes, sin embargo, las autoridades se enfrentan al comercio de estos productos en el interior de viviendas, como en las cocheras.

Rodríguez explicó que los operativos para inhibir la comercialización irregular de bebidas embriagantes son constantes, pero reconoció la urgencia de frenar dicha actividad en espacios menos convencionales como las casas habitación. “La problemática se trasladó al interior de domicilios particulares y cocheras, donde se han identificado puntos de venta clandestinos que eluden la supervisión formal”, advirtió.

El funcionario recordó que la venta de alcohol sin permiso no solo ocurre en locales formales, sino también en tianguis y mercados informales, donde esta condición facilita riesgos de salud pública y seguridad. “Es necesario intensificar la supervisión y realizar operativos en las zonas donde se instalan estos mercados, pues allí la venta irregular ha encontrado un terreno fértil”, insistió.

Rodríguez Álvarez reiteró el compromiso del gobierno local para mantener una política de cero tolerancia frente a quienes venden bebidas alcohólicas sin autorización, asegurando que se fortalecerán los operativos conjuntos con la policía municipal, la dirección de normatividad y otras áreas estratégicas. Además, consideró imprescindible diseñar mecanismos de denuncia ciudadana más ágiles y transparentes para frenar la proliferación de este fenómeno en los barrios y colonias de la capital.

Las autoridades recordaron que permitir la venta indiscriminada de alcohol acentúa los riesgos de violencia, accidentes y desintegración social. Además, alertaron sobre la relación directa entre el expendio sin control de bebidas alcohólicas y el aumento de incidentes en días festivos y fines de semana, con el consiguiente impacto en la salud colectiva y la convivencia comunitaria.