Compositores contemporáneos no son promovidos ni interpretados: Jorge Andrade

Como las Serpientes y escaleras que dan nombre a la obra que será interpretada el próximo lunes 10 de junio por el pianista Héctor Landa, el compositor Jorge Andrade Roca sabe que como lo dicta el juego de mesa homónimo la fortuna a veces sonríe y otras veces no: las serpientes hacen caer, mientras que las escaleras marcan el ascenso, incluso una de ellas conduce a la meta.

“Todo el trabajo que ha hecho uno en la vida puede que se pierda, que no se toque ni se difunda”, dice el compositor, profesor y gestor al hablar sobre la “fortuna” que tienen los músicos en contextos como el de Puebla, ciudad en la que juzga no se difunde, ni apoya ni da cabida a compositores contemporáneos como él.

“Los compositores mexicanos en general tienen pocas oportunidades; en la Ciudad de México sí hay políticas donde se difunde la música de los compositores que habitan esta ciudad: sino estas allá no existes. Pero fuera de la Ciudad de la México, en el resto del país no hay políticas que difundan o promuevan la música mexicana, no hay institución que esté interesada en difundirla”, asevera durante una entrevista telefónica.