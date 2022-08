Para el compositor Jorge Andrade Roca el arte puede servir para acercar mundos

El músico, compositor y catedrático Jorge Andrade Roca está convencido que “el arte puede servir para acercar mundos”, por lo que como parte de un proyecto personal denominado Diálogo intercultural a través del arte busca “llegar más allá” y establecer una relación con el otro. Para acercar su obra, este viernes 19 de agosto a las 16 horas en la Cinemateca Luis Buñuel, el profesor del Colegio de Música de la UAP dialogará en torno a Sincrético, lúdico y perverso, proyecto musical apoyado por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) cuya muestra se realiza esta semana en Casa de Cultura.

Dicho proyecto, explica durante una entrevista que podrá ser vista en las redes sociales de este diario, se integra por tres composiciones recientes: Atravesando el azul, Encamisada y Absurda cotidianidad, cada una con un tono y una historia propia.

Quien fuera el creador del extinto festival Discantus, un foro para la música de autores contemporáneos, señala que la primera fue trabajada de cierta forma como una continuación de Escaleras atravesando el azul, una obra para piano “dinámica e intensa” relacionada con el pintor catalán Joan Miró.

- Anuncio -

“Me atrapó su obra Las escaleras de Miró que lo llevaban a una visión creativa, de escape. En ciertos momentos, al vivir la Guerra Civil Española, tuvo que salir al norte de Francia y haciendo un escape de ese momento histórico, ligado a cierto misticismo y a no ligarse a ciertos movimientos (…) Tenía su mundo y yo ahí me vi un poco reflejado: en México vivimos en guerra, en contra de la vida que nos ha tocado vivir, en contra corriente, tratando de sobrevivir, por lo que dije: yo también quiero mi escalera para refugiarme en el arte, que es el consuelo que nos ayuda a resistir”.

Andrade Roca señaló que aparece también la figura femenina, vinculada al sol, a las aves, a los astros. Asimismo, la idea de un niño que se expresa, idea con que se identificó pues él mismo se concibe como un niño.

Así, de ser una obra para piano, la hizo para flauta, clarinete bajo y piano, creciendo con dos movimiento más -Féminas y Juegos y figuraciones (carnaval, constelaciones y personajes)-, aunque sabe que podría crecer, pues “los compositores tenemos un canasto que vamos poniendo materiales que no se desechan” y pueden servir para proyectos futuros.

Abundó que la segunda pieza es Encamisada basada en una danza tradicional que se practica en comunidades indígenas, cuyo origen no es mesoamericano sino europeo, de la Edad Media que tiene que ver con las invasiones de los moros a España, ritmos que al ser traídos al llamado Nuevo Mundo fueron ocupadas para evangelizar.

Apuntó que proveniente de las danzas de los Santiagos, en México “ni los españoles, ni criollos ni mestizos la adoptaron sino los indígenas”, quienes ya tenían danzas vinculadas a batallas, las Guerras Floridas, dedicadas a los dioses del panteón mesoamericano. “Seguramente hubo un proceso de resignificación y eso es lo que a mí me interesa, pues si bien fue uno en la Conquista, la danza se ha ido resignificando todo el tiempo dejando ver que la cultura no es estática sino que está en transformación constante”.

Contó que durante su investigación en la Sierra Norte de Puebla, que incluyó entrevistas con danzantes, músicos y abuelos, encontró variaciones y estilos diversos. Halló también una contradicción: la forma en que el santo principal, el Santiago, pasó de defender la causa justa –la defensa de los españoles, los invadidos- a defender la llamada Conquista -los invasores-. “Santiago, al final, fue conquistado por los indígenas, que lo hicieron suyo y alguien que les pertenece, algo que desde el punto de vista poético es hermoso”.

La pieza, además, toma el nombre de un son llamado Encamisada del cual existen varias versiones. Una de ellas dice que dentro de las estrategias militares se le llama encamisada a un tipo de asalto para emboscar el enemigo. De ese son, le llegó una grabación con una música que no pudo vincular con melodías españolas, que deja ver su historia de pertenencia a lo largo del tiempo.

Completó que Encamisada tiene tres movimientos y lleva consigo un deseo: interpretarla ante el público en que el nació. “Me interesa que el arte vincule mundos que estamos tan alejados, estamos más vinculados con gente de fuera, con extranjeros y no con la gente de nuestro país, particularmente con los pueblos originarios. Hay una división entre lo urbano y lo rural, entre lo mestizo y lo indígena, lo blanco y lo moreno, y yo creo que el arte puede servir para acercar mundos. A través del arte podemos comprender, entender y hermanarnos con la gente que tiene una riqueza cultural que no se ha podido apreciar, como sucede con los pueblos indígenas. A través del arte quisiera llegar más allá, que se pudiera tocar en conjunto con los pueblos y dialogar”.

Por último, Jorge Andrade indicó que la tercera parte del proyecto apoyado por el PECDA es una pieza más pequeña, en un solo movimiento, para piano solo: Absurda cotidianidad, que está dedicada a aquellas personas que se han dejado atrapar por la rutina de la vida, que hace que no tengan sentido las cosas, que sólo se vive para sobrevivir y trabajar, en círculos viciosos que atrapan en deudas, meses sin intereses, apariencias, compras superfluas, “en desperdiciar una vida que pudo haber sido aprovechada para desarrollar otras actividades, en una búsqueda para alcanzar lo inalcanzable, un estatus que no se alcanzará y lleva a un círculo del cual no se sale”.