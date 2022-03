COMPETENCIA DESLEAL A TORTILLEROS

Aproximadamente 120 tortillerías han cerrado en el último mes en el estado de Puebla, al no poder enfrentar los encarecimientos de los insumos, mientras que las que subsisten han comenzado a incrementar el precio del alimento en un promedio de 13 por ciento, informó Elvira Blanco Sánchez, representante en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y de la Tortilla.

Es entendible el alza de granos, no solo por efectos de la pandemia de coronavirus y luego por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ese no es el único factor o, al menos no sería el factor determinante que padecen los pequeños tortilleros.

Desde hace unos años se ha permitido una desorbitada expansión de las cadenas de supermercados en todo el país, que ahora se han asentado incluso en comunidades rurales apartadas, ofreciendo la tortilla como uno de sus productos.

Se trata, por donde quiera que se le vea, de una competencia desleal, no solo porque esos consorcios suelen adquirir las materias primas a precios más bajos por los volúmenes altos que pueden comprar, sino que llegan a perder en el precio de la tortilla, pues su interés en este producto es utilizarlo como un gancho para atraer clientela a sus tiendas para que se interese por otros enseres.

La crisis de los pequeños productores de tortilla debe ser atendida de inmediato por los gobiernos federal y estatal, ofreciéndoles alternativas de subsistencia, pero también regulando con sumo rigor las actividades de las cadenas de supermercados que tienen a convertirse en verdaderos monopolios.

La tortilla es un elemento indispensable en la dieta de los mexicanos y su abastecimiento no puede dejarse en manos de empresas que solo buscan el lucro.