Compartir los esfuerzos de los pueblos para construir la paz digna y justa

Un abrazo muy grande y profundo para nuestros hermanos brasileños del espacio cultural Mané Garrincha de Sao Paulo, Brasil, en que en todos estos 14 años han profundizado su organización y la lucha por la libertad. Compartir los esfuerzos entre los pueblos, sus rebeliones, su lucha, es la única manera de edificar la paz y la unidad de los pueblos.

En el caso colombiano, un régimen de terror, de estado imperial, que también es conducido por una burguesía criminal, busca mantener la guerra contra el pueblo y propiciar una derrota de carácter estratégico para las masas. Esta perpetuación de la guerra que pretende un Estado como el colombiano o el brasileño es una guerra que los pueblos hemos aprendido a conocer y a sufrir.

Sin embargo, hasta ahora no hemos dado las respuestas que estos regímenes requieren. En el caso particular de Colombia como un estado narco genocida busca exterminar también la vida con una política adversa a la verdad, que promueve la negación del Estado y perpetúa profundamente más la impunidad, en alianza con el paramilitarismo, la iglesia oligárquica y los medios de su clase que se niegan a permitir la construcción de la paz, no solamente para Colombia, sino para el continente.

En esta etapa de movilización social, en Colombia el estado ha respondido como siempre, con terror y busca dividir al movimiento popular, fragmentarlo y seguir conduciendo desde el estado los cambios esenciales que han estado en manos de las fuerzas populares. De tal de manera que mantener el internacionalismo social y popular deberá ser un eje de referencia para nuestro porvenir y para nuestro hermanamiento con los pueblos de América Latina, América del Sur y del mundo. Y debería ser como ha tratado de ser una obra que tiene sus raíces en el internacionalismo.

Debemos de seguir conociendo las realidades de nuestros hermanos, ejerciendo la solidaridad continental y mundial y apoyando las gestas dignas de los pueblos y los trabajadores que como nosotros también se abren camino al andar por la libertad.

En Colombia luchamos por la paz, y esa paz se hace en la dignidad, la justicia y la equidad. No puede haber paz conseguida con el terrorismo de estado. Tenemos un mandato como luchadores populares, tenemos una agenda como pueblo. Hemos planteado una negociación que hemos sumado a la construcción de ese gran movimiento social por la paz que está en las calles hoy amedrentado por el militarismo y la gran burguesía.

No vamos a permitir que el movimiento social por la paz sea apropiado por la misma burguesía o parte del Gran capital, pues estamos en una defensa profunda también del territorio, también por la unidad del movimiento sindical colombiano, acudiendo todos y todas a la crítica y autocrítica como un elemento fundamental de construcción. Estamos en este periodo edificando un proceso real de lucha y unidad en las calles y esto tiene que ver con el manejo económico y social de las regiones donde está la gran riqueza de esta oligarquía y donde se han impulsado y están de pie diferentes formas organizativas de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes y exige entonces una organización acorde a la etapa de lucha que hasta este momento se ha edificado.

Sin embargo esta reconstrucción organizativa tiene muchos enemigos de clase. Entonces hay que recurrir a la organización de los colectivos de trabajo, a la discusión, al análisis, al debate. Y efectivamente, tenemos que ser lo suficientemente críticos y autocríticos nosotros decimos que debemos de ser con el otro, y entonces esta lucha debe ser obrera campesina e indígena, también vinculada a las comunidades, que es lo que está ocurriendo, en síntesis, desde una dinámica territorial como de lucha política alrededor de los problemas que nos han afectado a todos durante tantos años y cuya respuesta del Estado ha sido el crimen.

Este periodo del paro nacional en Colombia tiene las raíces históricas en la calle. Hay un sujeto político hoy rural poderoso con un escenario que varía desde el punto de vista político, pero esencialmente de izquierda aunque recoja diversidad de miradas y ellos son experiencias y proyectos políticos del socialismo, anarquistas, comunistas, mezclados con dirigentes indígenas y campesinos en un franco debate otra vez sobre la construcción de la lucha por nuevo país, la paz y la libertad en una nueva sociedad.

Es muy complejo este periodo, pero es una respuesta histórica, donde el acumulado de lucha ha logrado cualificar y multiplicar muchísimo más diversa su búsqueda de la construcción de la paz. Es profundizar la búsqueda por la unidad que existe por la base de la sociedad con planteamientos comunes con respuesta de defensa, propias y comunes. Debe ser una búsqueda pues nos une el hambre, nos une la ignorancia, nos une la falta de salud, la falta de vivienda, la carestía de la vida, la falta de educación, pero nos está uniendo la necesidad de construir un escenario donde el papel del movimiento popular sea más allá de las búsquedas del sindicalismo o de los sectores que siempre han estado ligados al poder y que hoy tenemos que diferenciarnos de ellos.

Las reivindicaciones inmediatas deben tener una respuesta por parte del estado y claro que debe de ser un objetivo estratégico y también es un objetivo estratégico aportar con todos los esfuerzos a la toma del poder para el pueblo, a la Revolución.

Éste es un momento crucial de nuestra historia que debe dedicar todos los esfuerzos a la unidad de la organización de la clase popular colombiana para la toma del poder y que esta lucha no pierda de vista la reivindicación total y definitiva obrera campesina, popular, como una consecuencia de la toma del poder por las mayorías y por parte de la clase popular colombiana.

Les mando saludos con un cariño muy grande a nuestros hermanos, un saludo profundo y un saludo de hermanos muy grande y que cada vez permita un mayor acercamiento y solidaridad. Siempre abrazos.

Pueblos de Colombia

Persiste la tortura en México: CCTI

La Dekonstrucción

En este país continúa la violación a los DDHH en materia de tortura, señalan

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) sigue registrando casos en los que las diversas policías utilizan la tortura para arrancar confesiones con frecuencia de inocentes. Continúan las torturas ocultas, el maltrato que realizan en algunos hospitales públicos a las mujeres en el área de gineco obstetricia; maestros de escuelas públicas que golpean a las niñas y los niños y la “tortura express” que realizan los policías de barrio hacia los jóvenes para extorsionarlos.

El índice de impunidad continúa siendo de 99% en materia de tortura y hemos sido testigos de la forma en que al interior del poder judicial se cubren unos a otros los delitos, las violaciones a DDHH y, por su puesto, la tortura.

En el marco de su aniversario, el CCTI, aseguró que a largo de 17 años de trabajo colectivo, han también logrado la libertad de sobrevivientes de tortura inocentes; han acompañado casos como el de Atenco y a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

También han acompañado casos de ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales y de desplazamiento forzado interno. Después de un largo camino de 7 años de atención psicosocial, un sobreviviente de tortura les compartió que ha terminado su Maestría en DDHH, teniendo una clara resiliencia.

Sin embargo, el uso sistemático de la tortura continúa. Son testigos de la criminalización de sectores de la población movilizados en defensa de sus derechos y del territorio; son señalados y acusados por hacer uso de su legítimo derecho a la manifestación y la protesta. Este ha sido el caso de las movilizaciones feministas y, recientemente, de las y los normalistas rurales.

La estrategia del Estado ha sido el terror: reprime a las personas en las calles y carreteras, haciendo abuso de gases lacrimógenos, disparando a corta distancia y contra el cuerpo de las personas, como fue el reciente caso de Leobardo Hernández Regino de la comunidad indígena de Xuchitlán, del municipio de San Salvador, Hidalgo,recibió el disparo de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza disparado por un elemento de la Agencia de Seguridad estatal, durante la represión de una protesta para exigir obra pública, frente al Palacio de Gobierno del estado y falleció después de 15 días de agonía en terapia intensiva.

Incluso, en los casos de normalistas rurales, tanto hombres como mujeres, son reiteradas las amenazados de ser desaparecidos como los 43 de Ayotzinapa.

CCTI afirma que continúan siendo testigos de casos de malas actuaciones de la policía en el uso de la fuerza y que constituyen acciones que deben ser calificadas como tortura. Tal es el caso de Victoria Salazar, migrante salvadoreña, quien fue ejecutada por policías municipales de Cancún en el mes de marzo, o de Carlos Portillo, egresado de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que fue hallado sin vida la madrugada del 13 de junio en los separos de San Miguel Xoxtla; el joven fue asesinado a golpes, según sus familiares.

Ya sea que la fuerza sea ejercida buscando una declaración autoinculpatoria, por “castigo” de algo que supuestamente haya hecho un detenido o para obligarlo a hacer algo, se trata de tortura, que como se ha visto puede derivar en ejecuciones sumarias o extrajudiciales.

El Colectivo se opone firmemente a los intentos por quitarle responsabilidad a los perpetradores usando palabras y frases suaves. Estos actos deben ser nombrados como tortura y ser investigados, aun cuando la persona haya sido privada de la vida y se investiguen feminicidios u homicidios.

El CCTI, señala que la tortura sexual sigue siendo utilizada como mecanismo de represión de la movilización social. El caso más reciente del que han tenido conocimiento es el de las y los normalistas detenidos la mañana del 18 de mayo del presente año. Las compañeras normalistas denunciaron haber sufrido tocamientos y desnudez forzada so pretexto de ser revisadas durante y después de su detención.

Esta forma de tortura sexual es análoga a la denunciada por las mujeres detenidas en el operativo de San Salvador Atenco en 2006 y deja evidencia de la existencia de patrones en el ejercicio de la violencia del Estado: las mujeres sufren tocamientos, desnudez forzada, la exposición de sus cuerpos a la vista de los agentes que las tienen bajo custodia, amenazas de ser violadas o, incluso, la realización del acto.

Desde 2018, a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sentó un importante precedente en el que se expuso el uso de la tortura sexual como mecanismo de control social y se puso en cuestión la estrategia de seguridad en México.

“No olvidamos lo que la historia nos ha enseñado. La cárcel, como un dispositivo más del capitalismo, se vuelve el escenario perfecto para ejercer la tortura y desindividualizar a los sujetos sociales, casi siempre personas de estratos socioeconómicos bajos o de luchadores sociales”.

Nuestra compañera, Julia Manek, ha documentado también la tortura en los centros de detención migratoria, los cuales hemos considerado como espacios torturantes. Con ello se busca reprimir los movimientos y las caravanas de migrantes que viajan por nuestro país buscando una mejor vida.

A lo largo de estos XVII años lo han señalado y lo seguirán haciendo: el Estado ha utilizado y sigue utilizando la tortura como un mecanismo de represión, esté el partido que esté en el poder. Continuaremos nuestro colectivo por denunciar la tortura y luchar contra la impunidad.

El CCTI agradeció a las y los sobrevivientes, organizaciones hermanas, compañeras y compañeros con quienes han caminado estos años.

La cárcel en la experiencia de Arturo Gallegos Nájera, revolucionario guerrerense

Fragmento de la entrevista hecha por el FEMOSPP a cargo de Alberto López Limón, quien la envió a El Zenzontle horas antes de su hospitalzación a un año de la muerte de Arturo Gallegos.

¿Cuál fue su experiencia de tortura como prisionero político?

Mire. Cuesta un poco de trabajo recordar eso porque, a veces, este tipo de cosas lo ve gente menor [niños] y, a lo mejor, le puede este causar trauma ¿no? pero lo voy a decir. Lo voy a decir, ¿no?

A mí, en lo personal, el tipo de torturas fueron cortas. En la boca del estomago, a puño cerrado. Obviamente lo tiran a uno. Está maneado con las manos para atrás, vendado, y maneado de los pies. Un golpe y uno cae y no se puede uno parar y, como no se puede uno parar, lo golpean en los riñones a base de patadas. Ese tipo de tortura. La otra es de aplicar corriente eléctrica a las partes nobles. Quiero decir que eso fue lo que más me afectó. Yo no sabía que la corriente dejara moretones, pero estaba yo moreteado toda esta parte hasta los genitales. Era la corriente.

La tortura psicológica. Tenemos a tu familia. A tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos y a tus hermanos, y los vamos a matar de uno por uno si no cantas. Obvio que es más difícil soportar la incertidumbre que las madrizas. Entonces aquel que esté débil ahí canta. La policía logra sus objetivos, porque amenazó. En mi caso no fue así, porque solamente yo sabía donde estaba Carmelo. Estaba en mi casa. Yo no lo estaba dando, por lo tanto no tenían a nadie.

Esta es una tortura que es bastante difícil de decir, porque me recuerda casos muy feos, que es de cuando estuvieron amenazándome. Me agarraron los testículos, me los amarraron con un ixtle. Es una cuerda de ixtle. Supongo que todo mundo lo sabe. Me levantan y estoy en una plancha de madera. Me levanta y yo hago contra peso. Me jalan, me jalan, me jalan, y me dicen que si no voy a cantar. En ese momento no había dicho nada. No. Mi conclusión rápida fue que como no sabía nada, no tenía que decir nada. Cuando yo no quería decir nada, sacaron una navaja de barbero. Me agarran, me la colocan aquí. Entonces siento el frío del acero ahí, teniendo la navaja. Y que le dieran el jalón, pues eso es práctico. Es en ese momento que me dicen: ‘no vas hablar.’ Fue el momento más difícil para mi, cuando pasa una película rápida en mi cerebro. Si me van a castrar, me van a matar, y si me van a matar pues no les voy a decir nada. Y así me la rifé. Y les dije: ‘no se nada.’ Fue lo que contesté.

La respuesta de ellos fue brutal. Ya no me castraron, pero me dijeron: ‘¡hijo de tu mal dormir! te crees muy valiente. Pues aquí lo valiente nos vale. ¡Hijo de tu madre! ¿no? Me agarraron y me los empezaron agarrar así, hasta que me hacían desfallecer. Perdía el conocimiento. Estaba sudando mucho, yo me acuerdo. Y, total, me dejaban reponer. Y me mantuve. Yo creo que eso me valió para poder sobrevivir. Yo siento que si me hubieran aflojado con las amenazas de que me iban a castrar, seguramente hubiera corrido la misma suerte que Moisés. Los asesinaron. Como ya no hubo más que tres, a éstos los presentamos. Nos paramos el cuello de que somos muy inteligentes para investigar, y no pasa nada. Entonces, eso fue lo que me salvó la vida, o nos salvó la vida a los dos. Repito, para mí esa fue la tortura mayor. Hubo otro tipo de tortura. Así que esos son pan comido, hombre. Pero la peor la amenaza no sabe uno lo que va a pasar, ¿qué otra cosa quisieran?

Desaparecen a tu hermano en el centro de Acapulco a las cuatro de la mañana. Él va y entrega su unidad. Él era taxista. Esos son ya policías judiciales los que lo detienen. La verdad es que no sé en ese momento. Yo ya estaba detenido, y lo único que supe fue por sus compañeros, que él estaba lavando el carro para entregar, y sus amigos le avisaron a la familia que había sido detenido por un grupo de gente armada. Se lo llevó y nunca supimos nada de él; pero vale decir que él fue visto en la cárcel. Hay testimonios en que él estuvo. Prueba de ello es que un detenido, de nombre José Gran clande [Plancarte?] Jiménez, [Verificar] fue presentado a la prensa con la camisa de mi hermano y los guaraches, porque mi hermano de los dio. Y yo platiqué con ese. Entonces él me dijo que él ya se iba a presentar, de que ya tenía la suerte de que lo iban a presentar. Para que no se viera mal, sin camisa, que se llevara la de él, y que ahí estaban los guaraches y que, a cambio de eso, le mandó un recado para una amistad que tenía ahí, por el cine Variedades, por el cine Bahía. Que le dijeran a su abogado que se prepara, para ahora que lo presentaran lo defendiera ¿no?

Lamentablemente yo no se qué pasó. Yo no quiero acusar a nadie pero, como por arte de magia, desaparecieron tanto el abogado como la persona que le llevó el recado al abogado. O sea no habla de José, sino que había un taquero que conocía al abogado. Al taquero lo desaparecieron. No se si le llevó el recado directamente al abogado. O sea, hay la duda si con el personaje, quemando el recado se lo dijo a la policía, simplemente. Al abogado lo desaparecieron. (…)

*Arturo Gallegos Nájera, fundador junto con Carmelo Cortéz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR 1972, Fue preso de 1974 a 1982.

Punto y Raya

Entre tu pueblo y mi pueblo

hay un punto y una raya

la raya dice no hay paso

el punto vía cerrada.

Y así, entre todos los pueblos

raya y punto, punto y raya

con tantas rayas y puntos

el mapa es un telegrama.

Caminando por el mundo

se ven ríos y montañas

se ven selvas y desiertos

pero ni puntos ni rayas.

Porque esas cosas no existen

sino que fueron trazadas

para que mi hambre y la tuya

estén siempre separadas.

Aníbal Nazoa, Caracas (12/09/1928 – 11/08/2001)

