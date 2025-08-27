Miércoles, agosto 27, 2025
No será obligatoria la comparecencia de directivos del SOAPAP y Concesiones Integrales ante el Congreso

Efraín Núñez

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla aprobó este miércoles que las comparecencias de directivos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y de Concesiones Integrales para explicar los avances en el servicio de agua potable sean cada cuatro meses, las cuales quedaron en exhortos por lo que no serán obligatorias. 

La decisión fue avalada al reunir en un solo bloque los puntos de acuerdo presentados por las legisladoras Delfina Pozos Vergara, del Partido Revolucionario Institucional, y Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Poder Legislativo. El acuerdo establece que los directivos del organismo y de la firma comparecerán cada cuatro meses ante la comisión, pero el documento aprobado no obliga a que los titulares del organismo y de la empresa acudan personalmente; basta con enviar un “representante”.

Consulta: Concesiones Integrales acumula 17 meses sin informar al Juzgado Quinto sobre saneamiento: colectiva

Esto significa que la rendición de cuentas por parte de la concesionaria y el organismo operador de agua potable en Puebla dependerá de la voluntad de sus representantes, lo que deja sin fuerza vinculante a los llamados del Congreso. La legisladora Delfina Pozos exhortó a los diputados a aprobar su iniciativa de reforma a la Ley estatal del Agua, que convertiría la comparecencia en un mandato legal.

Pozos argumentó que las comparecencias están sobradamente justificadas, debido a la insatisfacción ciudadana con la calidad del servicio de agua potable y los constantes abusos que la concesionaria ha cometido contra los usuarios.

La reforma a la Ley estatal del Agua busca que los titulares de Concesiones Integrales como el Soapap se vean obligados a responder cuestionamientos, rendir cuentas y aclarar los problemas derivados de la prestación del servicio.

Lee:Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García

