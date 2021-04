Comparece Jesús Giles ante la FGE por supuestamente violar medidas cautelares que le impedían volver a utilizar un título profesional falso

El ex dirigente estatal del PAN Jesús Giles Carmona y candidato del PAN al ayuntamiento de Santa Clara Ocuyan, comparece este viernes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pues es señalado de no acatar las medidas cautelares que el organismo le dictó anteriormente para que no hiciera uso de su título de abogado pues se presume que es falso.

En contraparte, el panista acusó que, con el fin de dañarlo políticamente, sus opositores falsificaron un documento para simular que él lo habría firmado en su supuesta calidad de abogado y así implicarlo en la violación de las medidas cautelares mencionadas.

- Anuncio -

Giles fue citado la tarde de este día en el Centro de Justicia Penal de la capital del estado a fin de aclarar la situación y evitar que le revoquen su derecho de libertad provisional.

La administración estatal actual acusó en noviembre de 2019 que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla emitió un título falso en favor de Giles Carmona en el que lo acreditaba como abogado sin que hubiera cursado la licenciatura.

En agosto de 2020, la FGE lo vinculó a proceso y le impuso la suspensión temporal de su título profesional emitido el 17 de agosto de 2015 y de su cédula profesional.