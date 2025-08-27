Municipio cederá Paseo Bravo al estado mediante comodato durante gestión de Chedraui

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó que el Paseo Bravo será cedido al gobierno estatal para su administración y posterior rehabilitación durante lo que resta de su gobierno.

La decisión se deriva de la insuficiencia de recursos municipales destinados a realizar mejoras sustantivas en uno de los parques más emblemáticos de la capital, según comentó el munícipe, este miércoles.

Chedraui Budib sostuvo que el parque no será transferido a la iniciativa privada y destacó que el comodato asegura la inversión estatal sin alterar la propiedad del parque, que seguirá perteneciendo al municipio y al estado.

“No se está vendiendo, es un comodato. El Paseo Bravo seguirá siendo parte del municipio y del estado. Es un parque emblemático y el gobernador Alejandro Armenta invertirá una suma relevante para su restauración; para ello se requiere este esquema legal”, precisó el alcalde.

El acuerdo fue delineado tras una reunión entre las áreas jurídicas de ambos gobiernos, estableciendo que el comodato tendrá una duración de tres años, correspondiente al periodo que resta de la gestión de Chedraui, de los cuales uno ya ha transcurrido.

El alcalde subrayó que la administración y la seguridad del Paseo Bravo serán compartidas entre el municipio y el estado, de modo que ambas instancias participarán en la supervisión de permisos y vigilancia. “Esto forma parte de la coordinación con el gobierno estatal para multiplicar recursos”, indicó.

Por ahora, no se ha definido la fecha en la que el comodato será presentado ante el Cabildo. El alcalde anticipó que será el gobernador quien detallará públicamente el proyecto de rehabilitación.

Chedraui aclaró que esta remodelación será independiente a la rehabilitación de casonas en el Centro Histórico, la cual está a cargo de la iniciativa privada. En ese sentido, informó que el rescate de las casonas iniciará con una primera etapa que incluye la restauración de 50 inmuebles.