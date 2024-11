¿Cómo responder a las políticas que tomará Trump que afectarán a México?

Donald Trump para cumplir con su slogan de “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, ha privilegiado el establecer aranceles a las importaciones provenientes de China, para contener el crecimiento de tal país e impulsar la producción y el empleo en EUA. Ellos están preocupados por la desindustrialización que enfrentan. La industria manufacturera en los años ochenta del siglo pasado era 20% del PIB y actualmente es 10% y la población ocupada en dicho sector solo es 8% del total ocupado. Donald Trump quiere con la política proteccionista y la reducción de impuestos que establecerá a las corporaciones, impulsar el regreso de empresas estadounidenses a su país y así el desarrollo productivo y el empleo.

Los aranceles establecidos por el gobierno de EUA a las importaciones provenientes de China han reducido su presencia en el mercado de EUA. En 2015 representaban 21.5% del total de las importaciones y para 2023 pasaron a representar solo 11.14% del total y también se redujo el déficit comercial de EUA que tiene con China, de 419 mil millones de dólares en 2018 a 279 mil millones de dólares en 2023.

El déficit de comercio exterior que EUA tiene con México en 2023 es de 168,784 millones de dólares y ellos quieren reducir las importaciones provenientes de México e incrementar sus exportaciones hacia el país, dado que Trump sigue considerando que el tratado comercial no ha sido exitoso para ellos. Trump ha señalado que establecerá aranceles de 200% a las importaciones de autos provenientes de México debido a que tienen altos componentes provenientes de China y pondrá un arancel de 25% al resto de los productos de no frenar el gobierno de México la migración hacia tal país y el trasiego de drogas. Tales aranceles afectarán a la economía mexicana, debido a que las exportaciones hacia tal país representan 79% del total. Hay quienes señalan que no se establecerán los aranceles en EUA debido a que repercute en alza de precios, pero ello es el costo temporal que se paga, pero tal política impulsaría la producción y al crecer ésta se reduciría el alza de precios.

EUA se opone a la presencia de empresas Chinas en Mexico y el gobierno no debe aceptar tal reclamo, pues es una interferencia a las decisiones soberanas del país.

Hay posiciones del sector empresarial de que en las renegociaciones que vienen, México “tendrá que perfilar sus posiciones en función de lo que quiera EUA”, a fin de mantener el T MEC, debido a que según ellos ha sido exitoso para el país. Ello refleja una postura de subordinación hacia los intereses de EUA. Los que quieren mantener el T-MEC, responden a los intereses de las empresas transnacionales que son las que se han favorecido de dicho tratado. Las importaciones crecen más que las exportaciones, a costa de desplazar a la producción nacional y configurar un bajo crecimiento del PIB de 2.4% promedio anual de 1994 (cuando empezó el TLCAN) al 2008, para después crecer al 2.1% promedio anual y en los últimos seis años solo se ha crecido al 0.7% promedio anual. La economía enfrenta problemas de subempleo, bajos salarios y una delincuencia creciente que no existía cuando el libre comercio no existía.

No se puede seguir privilegiando el crecimiento de exportaciones en un contexto donde el comercio internacional viene decreciendo. La tasa de crecimiento promedio anual de 2000 a 2008 era de 11.2% y de 2010 a 2020 pasó a ser de 3.8%. Ello ha sido consecuencia de que muchos países están avanzando en el auto abasto y en el proteccionismo como respuesta al desabasto que originó la ruptura de las cadenas de suministro que se dio durante la pandemia del Covid-19 en 2020.

México y la mayoría de las economías crecimos hacia el mercado interno y predominaban políticas proteccionistas de sustitución de importaciones. Más que “sangre fría” para negociar, el gobierno tiene que impulsar una estrategia de crecimiento alternativa al crecimiento de exportaciones. Hay que responder dinamizando el mercado interno, así como sustituir importaciones.

Donald Trump ya está configurando el equipo que se encargará de la deportación de inmigrantes ilegales. Ello, aunado al desempleo que se derivará de la caída de exportaciones, obliga al gobierno mexicano a dejar de lado la política neoliberal de austeridad fiscal, alta tasa de interés, libre comercio y libre movilidad de capitales, para impulsar el crecimiento económico y establecer una política de empleo.

Las deportaciones de ilegales, reducirán las remesas que el país recibe, lo que se sumará a la menor inversión externa por el nearshoring, dado que no podrán exportar hacia EUA como quisieran, lo que impactará en el crecimiento y en la balanza de pagos, en el tipo de cambio y en el pago del servicio de la deuda externa.

El impacto negativo que los aranceles tendrán sobre las exportaciones del país y sobre la economía nacional, será resultado de la gran dependencia de importaciones en que ha caído la economía, debido a que al disminuir las exportaciones y la entrada de inversión extranjera y las remesas, se compromete el financiamiento de las importaciones. Éstas han sido consecuencia de la apertura comercial indiscriminada, como de los desequilibrios productivos internos, lo que resalta la importancia de encarar dichos rezagos productivos.

Se debe regular el movimiento de mercancías y capitales para bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público a favor del sector productivo y del empleo. El gobierno y el sector productivo (empresas y trabajadores) deben responder a lo que vendrá para salir fortalecidos frente a las posiciones de EUA de subordinarnos más a sus intereses.