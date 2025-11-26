Miércoles, noviembre 26, 2025
CÓMO NO RESOLVER PROBLEMAS

Jorge Meléndez

La Oposición a la 4T, sabemos, cada vez se enreda más en su soga y no puede salir de su laberinto.

Dos casos recientes: el PAN de Jorge Romero suplica a Ricardo Salinas Pliego- súper desprestigiado y seguramente con menos dinero del que presume- que sea su candidato en el 2030, ante el gesto agrio de Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya y varios suspirantes albiazules. 

Además, para  sumarle fuego a la mencionada  organización, decenas de militantes de León,  Guanajuato, desertan y se van a las filas de: Somos México (Bajo Reserva de El Universal, 25 de noviembre).

En el PRI, Alito continúa alejando a militantes y simpatizantes y gastando en redes sociales y anuncios como nunca, sin que el 12 por ciento de preferencias aumente a favor del tricolor.

Claudia Sheinbaum Pardo, es cierto, continúa con una preferencia de más de 75 por ciento, en diferentes encuestas. Pero, desgraciadamente, en su equipo hay una discordancia que preocupa en tiempos donde el crecimiento económico es raquítico, tanto que es la quinta ocasión que Carlos Slim se reúne con la Presidenta, ya que la inversión nacional está a la baja.

Ante el complicado panorama,  Rosa Icela Rodríguez se multiplica para sacar adelante una serie de tareas de primer orden que le encomiendan, basada en el diálogo y el acuerdo con los que exigen soluciones, mientras  otros personajes juegan a las contras y se dedican a promocionarse en medios a costa del erario.

Mención especial es la de Ricardo Monreal, cuya parentela tiene chambas muy bien remuneradas.

La cabeza en la Cámara de Diputados discrepó de la Secretaria de Gobernación (Rosa Icela), acerca del diálogo con los transportistas y los trabajadores del campo que llevaron a cabo 29 bloqueos carreteros en 17 estados del país (La Jornada, 25 de noviembre).

Hace poco, los antes llamados “Padres Sargento” (diputados), se aumentaron 113 mil pesos de salario, con lo que ganarán: un millón 307 mil 224 pesos anuales. ¡Nada mal!, como dice un anuncio televisivo.

Pero lejos de hacer su trabajo: hay centenas de iniciativas pendientes y otras que no se aprueban totalmente como la de 40 horas de trabajo a la semana.

Pero eso sí, los legisladores no asisten a las discusiones que son prioritarias, por ejemplo la que hubo el 18 y 19 de noviembre con productores agrícolas, a la que fueron: únicamente dos de ellos (sic esforzado).

La gran mayoría de legisladores no van a San Lázaro y lo hacen a distancia, y ni siquiera por dicho medio pueden votar porque juegan Pádel (Cuauhtémoc Blanco) o ven partidos de la Eurocopa.

Entre contradicciones y sabotajes, que no discrepancias, es difícil resolver problemas recientes y añejos. Entre ellos la misma Ley del Agua, la cual diversos  especialistas han señalado que contiene varios artículos de la aprobada en 1992 por el régimen salinista. Por fortuna, una parte   ya se reformó con el fin de proteger a los ejidatarios que Carlitos en España quiso desaparecer.

Ante la exigencia estadounidense por nuestros recursos, las insistentes ofensivas de políticos yanquis para una intervención supuestamente en contra del narco- como si el mismo no estuviera presente del otro lado del Río Bravo, según lo refiere Jesús Esquivel en: Los cárteles gringos- y una clase política que lucha por sus prebendas  en lugar del interés nacional, la batalla de Claudia Sheinbaum Pardo y sus eficaces colaboradores se complica grandemente.

¿Por cierto, a qué se dedican Morena y su recién estrenado Consejo Consultivo?

[email protected]

@jamelendez44

