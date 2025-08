Comité “espurio” acosa a vecinos en Residencial Lomas del Ángel Segunda Sección

Luego de las denuncias hechas a través de La Jornada de Oriente, la tesorera del Comité Vecinal legítimo del Conjunto Residencial Lomas del Ángel Segunda Sección, Julieta Ramírez Carmona y otros vecinos, comenzaron a ser sujetos de represalias por parte del comité espurio, que, con pretextos y mentiras, le ha negado la entrada al fraccionamiento, arguyendo que es el organismo representativo reconocido por la Sindicatura.

Esta casa editorial buscó desde la semana pasada una respuesta oficial de la Sindicatura, pero hasta este domingo no hubo tal.

Un residente del conjunto habitacional relató: “el comité espurio despidió a la empresa de vigilancia y puso a su grupo de vigilantes que empiezan a obstruir el paso de residentes bajo pretexto de que no han pagado mantenimiento”.

Vía whatsapp, Julieta Ramírez Carmona hizo la siguiente denuncia que se transcribe íntegra:

“Buenas noches vecin@s, Les informo lo siguiente: Hoy salí por la tarde, y no abrió mí chip. Les dije que soy resistente y me abrieron. Cuando regresé al fraccionamiento, en caseta me dijeron que tenía que hacerme el servicio. Les comenté que tengo mis pagos al corriente.A lo cual me dicen que por indicaciones de la administración no tengo servicio.

“Me negué a bajarme para abrir con el botón.Estuve un buen rato obstruyendo el paso. Hasta que llegó una Fabiola, y luego la patrulla. Les mostré mi recibo, con pago desde enero hasta diciembre 2025. A lo cual dijo Fabiola que no les pagué a ellos.

Les dije que ella no es nadie, que no la reconozco y no les vamos a pagar a ellos. Fabiola dice lo mismo de siempre, que la Sindicatura bla bla bla. Le dije que son corruptos.

“Todos los que llegaron son morosos, una señora que llegó debe desde 2015.( Esmeralda 4, Mónica) Quieren tomar el control de todo. Quieren nuestros datos, teléfonos, etc. Le abrirán las puertas a los delincuentes, comenzarán a extorsionarnos.

No solo yo estoy en riesgo, es problema de tod@s !!”.

Desde la semana pasada, vecinos del Conjunto Residencial Lomas del Ángel denunciaron que el ayuntamiento de Puebla, a través de la Sindicatura Municipal, avaló de forma irregular la designación de un comité de administración “espurio” integrado por personas morosas y no propietarias, lo que ha derivado en un conflicto interno por el control de la asociación civil que administra el fraccionamiento.

De acuerdo con un informe firmado por Julieta Ramírez Carmona, actual tesorera de la Asociación Civil Conjunto Residencial Lomas del Ángel, el comité encabezado por Aarón Gracia Rivera —electo en noviembre de 2019 mediante una asamblea ordinaria— no ha concluido su periodo y cuenta con el respaldo mayoritario de los condóminos, quienes han mantenido el pago regular de cuotas de mantenimiento y reciben reportes mensuales sobre los trabajos realizados y el estado financiero.

Ramírez Carmona detalla que en marzo de este año un grupo de vecinos inconformes, conformado en su mayoría por personas morosas y ajenas a la propiedad, comenzó a difundir mensajes de desprestigio a través de chats de ventas. Posteriormente, en junio, con el supuesto respaldo de la Sindicatura, realizaron una asamblea sin orden del día y sin cumplir con el protocolo legal para convocar al comité en funciones. De esa reunión surgió una planilla integrada por cinco personas, de las cuales solo una es propietaria.